Yozgat’ın Neyi Meşhur? Yozgat’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Yozgat'ın ana tarım faaliyetleri genellikle tahıl üzerinedir. Bu yüzden yemeklerinde de buğday, mercimek gibi tahıllar sık sık kullanılmaktadır. Ama yozgat ın nesi meşhur dediğinizde karşınıza çıkacak ilk yemek "Testi Kebabı"dır. yozgatın meşhur yemekleri arasında et yemekleri de bulunmaktadır. Yerel halk ve çevre illerde yaşayanlar tarafından popüler olan "Arabaşı" yöre insanları tarafından yozgat ın nesi meşhur sorusunun cevabı olarak kabul edilmektedir.

Yozgat'ın Neyi Meşhur?

Yozgat İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve bir diğer adıyla "Bozok" olarak da bilinen şehrimizdir. Bazı ilçeleri Karadeniz Bölgesi sınırları içinde olsa da büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu için İç Anadolu şehirlerindendir. Hitit uygarlığının yaşadığı topraklarda bulunan Yozgat ilimiz tarihi ve kültürel kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizin her bir bölgesinin ve şehrinin kendine özgü meşhur yemekleri bulunmaktadır. yozgat ın meşhur yemekleri ise yolunuz düştüğünde yemeden dönmemeniz gereken türden yemeklerdir. Oldukça lezzetti bir mutfağa sahip olan Yozgat özellikle et yemekleriyle ön plana çıkmış olsa da sebze ve tahıl yemekleri de oldukça tercih ediliyor.

Yozgat'ın Yöresel Yemekleri Nelerdir?

İç Anadolu Bölesinde ve Anadolu'nun tam orta noktasında bulunan Yozgat, yemek kültürü olarak da Anadolu'nun türlü türlü leziz yemeklerinden etkilenmiş ve kendine has bir mutfak kültürü oluşturmuştur. Et yemekleri, çeşitli çorbalar, hamur işleri ve tatlılar içinde yozgatın meşhur yemekleri de bulunur.

Bulama Çorbası

Yozgat'ın ünlü bulama çorbası yumurta, nane, patlıcan, dövme (yarma) ve isteğe göre nohut da ekleyerek muhteşem hazırlanan bu yemekte püf nokta, dövmeyi bekletme süresidir. Yozgat halkının en severek tükettiği çorbalardandır.

Arabaşı

Yozgat'ın en bilinen yemeklerinden biridir. Güzel bir aile yemeğidir ve kalabalık aileleri bir araya getirir. Çorbası ayrı hazırlanır, hamuru ayrı yapılır. Yeterince büyük bir tepsiye yerleştirilen hamur ev baklavası şeklinde dilimlere ayrılır. Çorba ile birlikte afiyetle yenir. Şehri ziyaret edenlerin denemesi gereken lezzetlerdendir.

Testi Kebabı

Desti kebabı olarak da anılan, içinde kuşbaşı kuzu eti konularak yapılan lezzetli kebaptır. Testi kebabının en çok dikkat çeken özelliği ise lezzetinin yanı sıra testiyi kıran kişinin kırmadan önce çevresindekilere bir söz vermesidir.

Yozgat Böreği

Hazırlanışında ıspanağın bolca kullanıldığı börektir. Yörede ıspanaklı börek olarak da anılır. Ancak Yozgat böreğinin, normal ıspanaklı börekten farkı içine pastırma konulmasıdır.

Düğürcük Çorbası

Yozgat ilimizin en güzel çorbalarından biridir. Bulgurdan hazırlanan bu yöresel yemeğin tadına bir kez olsun bakanlar mutlaka tekrar yemek istiyor.

Sakala Sarkan Çorbası

Bu lezzetli çorba yemeği Yozgat sofralarını en çok hazırlanan yemeklerinden biridir. İçerisinde erişte, yeşil mercimek ve çeşitli baharatlar bulunan ve besin değeri yüksek bir öğün yerine de geçen sakala sarkan çorbası, vücut direncini arttırdığından soğuk havalarda halkın vazgeçilmez çorbalarındandır.

Mayalı Bazlama

Maya ile daha çok kabartılan ve karın doyuruculuğu yüksek olan bir bazlamadır. Sabah kahvaltılarında, öğle ya da akşam yemeklerinde tüketilir. Sıcak olarak tüketildiğinde daha lezzetli olduğu söylenmektedir.

Altüst Böreği

Bolu şehrimizde de aynı adla hazırlanan altüst böreği, elde yoğrulmuş iki hamuru şekillendirilerek hazırlanır. Hafta sonu kahvaltılarda severek tüketilen bir hamur işidir.

Çiğdem Pilavı

Bahar mevsiminin gelişini haber veren yemeklerden birisidir. Çiğdem Pilavı. Güzel bir hikayesi vardır. Hıdırellez zamanı, ev ev dolaşan küçük çocukların heybelerine biriktirdikleri yeşilliklerle yapılan pilavın lezzeti de öyküsü kadar güzeldir.

Parmak Çörek

Yozgat şehrinde ekmek yerine yenilen Parmak Çöreklerin pideyi andıran bir lezzeti vardır. Taş fırınlarda çıtır çıtır olana kadar pişirilen çörekler, üzerine çizilen çizikler nedeniyle parmağa benzetilmiştir ve halk içinde bu isim verilmiştir.

Madımak Yemeği

Yozgat'ta yetişen madımak otundan yapılır. Etli olarak ya da etsiz olarak da yapılır. Yozgat'ta en çok tercih edilen ev yemeklerinin başında gelir. Yozgat'a gelenlerin özellikle tatmaları gereken bir lezzettir.

Yozgat'ın Yöresel Tatlıları Nelerdir?

yozgat ın yemekleri kadar tatlıları da oldukça güzeldir. Özel günlerde ve günlük hayatta tercih edilen Yozgat tatlıları ise şu şekildedir:

İncir Uyutması: Süt şekerle birlikte kaynatıldıktan sonra ince ince doğranan incirlerin karışımın içerisine eklenmesiyle yapılan lezzetli bir tatlıdır. Yozgat'a has olan bu lezzet evlerde kolaylıkla yapılırken restoran ve lokantalarda da bulunabiliyor. Ayrıca Yozgat'ta Ramazan ayında en sık tercih edilen ve yapılan tatlılardan biridir. yozgat ın neyi meşhur sorusuna verilen cevaplardan biri de bu tatlıdır.

Yozgat Sini Tatlısı: Baklavanın farklı bir türü olan bu tatlı, bol şerbet ile yapılır. Bu tatlı genellikle yanında kaymakla birlikte servis edilir.

Gebol: Geniş bir tepsiye ortası delik kalacak şekilde yerleştirilen hamurun içine pekmez ve tereyağından oluşan sosun eklenmesi ile yapılır. İç Anadolu Bölgesi'nde pekmez ve hamur birleşimi çok tercih edilen lezzet ikililerindendir.

Yozgat'tan Hediyelik Ne Alınır?

Şehre gelen ziyaretçilerin evlerine dönerlerken kendileri için ya da sevdiklerine hediye olabilecek güzel seçenekler vardır. Sizde Yozgat'ı ziyaret ederseniz dönerken bu ürünlerden alabilirsiniz.

Ahşap Oyması Süsler

Şehrin belediyesi tarafından kurulmuş stantlarında el yapımı ahşap oymadı ürünler satılmaktadır. El emeği ile yapılan aynalık, çeşitli kutular ve diğer el oyması süsleri hediyelik olarak seçebilirsiniz.

Havlu İşlemeleri

Dantel işlemeleri tamamen el işçiliği olan havluları kendinize, bir yakınınızın çeyizine ya da hediyelik olarak satın alabilirsiniz. Tamamı ev hanımları tarafından yapılan bu işlemeler sayesinde Yozgat kadınları ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Dokuma Mini Kilimler

El dokuması olan bu minik kilimler, Yozgat Belediyesinin yardımı ile satışa sunulmuştur. Bu dokumalar, tamamen halkın gözlerinin önünde yapılmaktadır. Bu vesile ile halınızın nasıl dokunduğunu izleyebilir, konu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Yozgat'ın Gezilecek Yerleri Nerelerdir?

Türkiye'nin ilk termal şifa merkezine ve milli parkına ev sahipliği yapan Yozgat ilimiz tarihi ve turistik alanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yozgat gezinizde yararlanabileceğiniz bu listede şehrin doğal güzellikleri ve tarihi noktalarını bulabilirsiniz.

Kazankaya Kanyonu: Bozok Platosu üzerinde yer alan ve yaklaşık 10 kilometrelik uzunluğa sahip Kazankaya Kanyonu (Kazankaya Vadisi), Yozgat'ın Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kazankaya kanyonunun içerisinden Yeşil Irmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı akmaktadır. Hititlerden kalma kaya kabartmaları ve Tanrıça Kybele adına oluşturulmuş figürler de kanyonda bulunmaktadır. Yürüyüş yapmak ya da sevdiklerinizle doğanın tadını çıkartmak için en güzel yerlerden birisidir.

Basilica Therma: Roma Dönemi'nden günümüze kadar ulaşmış ender eserlerden birisi olan Basilica Therma Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunmaktadır. Dünyada ilk termal tedavinin uygulandığı yer olarak kayıtlara geçmesinin nedeni Roma Döneminde bu amaçla kullanılmıştır.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı: Türkiye'nin ilk milli parkı olma özelliğini kazanan bu park Yozgat il merkezinde bulunan doğal güzelliklerdendir. Şehre oldukça yakın olan bu alan sevdikleriniz ve ailenizle vakit geçirebileceğiniz en iyi yerlerden birisidir. Çamlık geniş bir alana yayılmış olup içerisinde de bir göl bulunmaktadır.