Zeplin Nedir? Zeplin Nasıl ve Ne İle Çalışır, İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Zeplin nedir konusunu araştırmak için hava araçları ile ilgili kaynakları incelemeniz gerekir. Zeplin ne demek sorusunun cevabı için küçük bir internet araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. Zeplin nasıl ve ne ile çalışır? Bu aracın yasaklanması da merak edilenler arasındadır. Zeplin neden yasaklandı? Bu aracın kullanıma başlama zamanı ile ilgili de birçok araştırma yapılmıştır. Zeplin ilk ne zaman kullanıldı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Zeplin Nedir?

Zeplin, geçmiş dönemde kullanılan hava araçlarından biridir. Bu aracı ilk kullanan ülkeler Avusturya, Almanya ve Danimarka'dır. Söz konusu araç, balon gibi bir görünüme sahiptir. Türkiye'de kullanılan ilk zeplin ise 1988 yılında ABD tarafından getirilmiştir.

Zeplin, lojistik, taşımacılık ve acil müdahale gerektiren olaylarda kullanılan bir hava aracıdır. Söz konusu araç kanatlı ve kanatsız olmak üzere ikiye ayrılır. Zeplin, hava gemisi ya da hava balonu olarak da adlandırılır. Zeplinler reklam ve eğlence sektöründe de yaygın olarak kullanılmıştır.

Zeplin Nasıl ve Ne İle Çalışır?

Zeplinin en çok kullanıldığı alan hava taşımacılığıdır. Bu hava aracı helyum gazı ile çalışır. Bir nevi uçan balonlardaki fizik kuralı zeplinde de geçerlidir. Bu aracın masrafsız olması, özellikle reklam çalışmalarında popüler olmasını sağlamıştır. Söz konusu araçlar yangın söndürme aracı olarak da kullanılmıştır. 1 milyon su taşıma kapasitesine sahip zeplin çeşitleri de vardır.

Zeplin İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Zeplin, meşhur Alman bilim insanı Ferdinand Von Zeppelin tarafından geliştirilmiştir. Bu aracın zeplin adını almasının nedeni de icat eden kişinin ismidir. Zeplinin geliştirilmesi yaklaşık 15 yıl sürmüştür. Zeplinin ilk kullanımı da Almanya'nın Münich kentinde 2 Temmuz 1900'de yaşanmıştır. Yaklaşık 17 dakika havada kalan ilk zeplin, 20. YY'ın en çok ilgi gören icadı olmuştur.

Zeplin Neden Yasaklandı?

Zeplin, 20. YY'a damga vurmuş bir hava aracıdır. Bu araçlar ilk ortaya çıktığı dönemde hava yolu taşımacılığında kullanılmıştır. 1930'lara gelindiğinde bu araçlar dünyanın en lüks hava araçları olarak anılıyordu. 6 Mayıs 1937 yılında dünyanın en büyük zeplini olarak gösterilen LZ 129 Hindenburg adındaki zeplin Atlantik Okyanusu'nu aşmayı başarmıştır. Hatta Empire State binasının kule kısmı da zeplin ile inşa edilmiştir.

Zeplinlerin dünyada popülaritesini kaybetmesi de Hindenburg isimli zeplinin patlaması ile olmuştur. 1937 yılında Frankfurt'tan ayrılan Hindenburg zeplini 36 yolcu ve 61 mürettebat taşıyordu. Bu zeplin Lakehurst dolaylarında demirlemeye çalışırken helyum deposu alev almış ve patlamıştır. Bu patlama ile 13 yolcu ve 21 mürettebat ölmüştür. Bunun yanında yer ekibinde görevli sivillerden de yaşamını yitiren ve yaralananlar da olmuştur.

Aslında en ölümcül zeplin felaketi bu değildi fakat en dramatik olanıydı. Hindenburg felaketi, yolcu hava gemileri çağını neredeyse bir gecede sona erdirdi.

Yukarıda anlatılan zeplin felaketinden sonra zeplinlerin kullanımı ile bir kısım kısıtlamalar yaşanmıştır. Bunun yanında, zeplinlerin hızlı bir şekilde bir yere intikal etmesi için çok fazla helyum gazına ihtiyaç duyuluyordu. Bu da zeplin kullanımının maliyetini artırmıştır. Zaman içerisinde zeplinlerin yerini uçaklar almıştır. Günümüzde reklam ve hava fotoğrafçılığı maksadıyla kullanılan 25 civarında zeplin vardır.