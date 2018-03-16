Eski stadyum park olacak

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eski stadyum alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Alanda büyük bir çalışma başladığını kaydeden Akyürek, çalışmalara Konya'nın hafızalarında yer alan spor salonunun yıkımı ile başlandığını ifade etti. Yeni Stadyum Kompleksi, Spor ve Kongre Merkezi ve diğer spor tesislerinin yapımıyla birlikte eski stadyum alanının Meram İlçesinin merkezi olarak yeniden planlanma süreci yaşandığını kaydeden Akyürek, "Eski stadyum alanında Konyamızın kullanabileceği Kültürpark'tan daha büyük bir meydanı, yeşil alanı hayata geçirmiş olacağız. 100 bin metrekareyi aşan alan, önemli oranda şehrimizin yeşil alanı ve meydanı olarak değerlendirilecek. Bu yıkım çalışmasıyla birlikte bölgedeki düzenlemeler ve plan çalışmaları belli bir aşamaya gelmiş oluyor" dedi.Muhacir Pazarında Meram Belediyesi'nin yapmakta olduğu çalışma için, eski stadyum alanında geçici bir süre farklı bir çalışma yapılacağını, Muhacir Pazarındaki çalışmalar bittiğinde meydan ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına başlanmış olacağını vurgulayan Akyürek, "Bunlar şehir tarihini etkileyecek çalışmalar. Şehir uydu haritasını etkileyecek çalışmalar. Yeni yapılan meydanlar, yeşil alan çalışmaları, yeni yapılan yollar, spor tesisleri ve farklı düzenleme alanları şehrimizin sadece fiziki görüntüsünü değil; aynı zamanda modern şehir havasını ve yaşanabilir şehir karakterini de güçlendirmiş oluyor" diye konuştu.Eski stadyum bölgesinin Meram İlçesinin yeni cazibe ve toplanma alanı olacağını kaydeden Akyürek, "Nasıl Kültürpark her yıl milyonlarca kişi tarafından kullanılıyorsa eski stadyum alanı da Kültürpark'tan daha yoğun olarak kullanılacak; yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla şehrimize yeşil alan ve meydan olarak kazandırılacaktır. Şehrimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.