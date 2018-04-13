23 Nisan kıyafetleri Emmioğlu’ndan

Emmioğlu Giyim Mağazaları Genel Müdürü İbrahim Gökay, bu yıl da 23 Nisan'a özel birbirinden şık ve özel tasarımları öğretmenlerin ve velilerin beğenisine sunduklarını söyledi. Hazır giyim sektörünün Konya'daki öncü isimlerinden Emmioğlu Giyim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde giyilmesi planlanan özel çocuk kıyafetleri için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 6 yıldır Konya ve çevrelerinden gelen talepler doğrultusunda 23 Nisan törenleri için özel kostüm ve kıyafet hazırladıklarını belirten Genel Müdür İbrahim Gökay, bu yıl da 23 Nisan'a özel 100'den fazla kreasyon hazırladıklarını kaydetti.

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