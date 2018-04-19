Müşterilerini çekilişle Kudüs’e gönderiyor

10 yıldır mağazalarında alışveriş yapan müşterileri çekilişle umreye gönderen Emmioğlu Giyim mağazaları bir ilke daha imza atıyor. Mağaza Genel Müdürü İbrahim Gökay, bu yıl müşterilerini Mescid-i Aksa
'ya götürmek için yeni bir kampanya daha düzenleyeceklerini açıkladı. 2017 Kasım ayından bu yana devam eden kampanya ile Emmioğlu Giyim Aziziye Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'ndaki mağazasından tek seferde 75 lira ve katlarında alışveriş yapan müşteriler arasından yapılan çekilişle umreye gönderilecek 30 kişiyi belirledi. Ayrıca programa katılanlar arasından 3 kişi daha umreye gönderilerek toplamda 33 kişi umreye gitmeye hak kazandı. Emmioğlu Giyim Mağazaları Genel Müdürü İbrahim Gökay, bu yıl 10.'su düzenlenen Geleneksel Umre çekilişlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 10 yıl önce kendilerine söz vererek bu çekilişleri başlattıklarını belirten Gökay, " Bundan 10 yıl önce 3 kişi ile umre kampanyasına başlarken hayalimiz bir uçak dolusu müşterimizi umreye götürmekti. O şekilde yola çıktık. Bugün şükürler olsun bugün bir uçağımızı doldurarak ikinci uçağımızdan rezerve yaptırmaya başladık" dedi. İLK KIBLE MESCİD-İ AKSA
Umre organizasyonlarının yanı sıra yeni bir kampanyaya daha hazırladıklarını anlatan Gökay, "bu yıl Kudüs programı da yapmayı planlıyoruz. Düzenleyeceğimiz kampanya sonrasında yine çekiliş yaparak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ile müşterilerimizi buluşturacağız" dedi. Gökay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri için özel kostüm ve kıyafet hazırladıklarını belirterek 100'den fazla kreasyonun mağazalarında müşterilere sunulduğunu kaydetti.