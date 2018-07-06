Gazze Caddesi, Meram’ın en geniş caddesi olacak

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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya
Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayacak ve Meram'ın en geniş caddesi olacak Gazze Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Meram bölgesinde yapılaşmanın önünü açacak ve Meram ile Selçukluyu birbirine bağlayacak önemli bir caddenin yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caddenin ilk etabında 2 bin 300 metrelik kısımda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, asfalta hazırlık yapıldığını söyledi. Meram bölgesine 40 metre genişliğinde önemli bir cadde kazandırıldığını kaydeden Altay, "Caddeyle bölgede bir ana arter oluşturuyoruz ve mevcut ana arterlerimizi ring haline getiriyoruz. İkinci etapta kalan bir kilometrelik kısımla da Meram Belediyesinden Ağır Bakıma kadar kamulaştırma faaliyetleri yürütülüyor. Böylece yaklaşık 3 buçuk kilometrelik caddemiz tamamlandığında Meram Yeni Yol ile Antalya Çevre Yolu arasında yeni bir bağlantı, etrafında imar yapılaşmasını hareketlendirecek yeni bir ana cadde açılıyor. İnşallah yılsonuna kadar Gazze Caddesi'ndeki tüm çalışmaları tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. Gazze Caddesi, kamulaştırmalarla birlikte 20 milyon liraya mal olacak.