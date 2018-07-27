Karaaslan Piknik Bahçesi tam not aldı

KARATAY
Belediyesi tarafından Konya
'ya kazandırılan Karatay Karaaslan Piknik Bahçesi
Konya'nın en gözde mekanları arasına girdi. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyenlerin yeni adresi 100'er metrekarelik 454 adet piknik bahçesinin yer aldığı; içerisinde mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri ile ortak alanlarda fitness ve çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla şehrin yeni cazibe merkezi Karaaslan Piknik Bahçesi oldu. Piknik anlayışına yeni bir yaklaşım getiren Karaaslan Piknik Bahçesi, Konya'da büyük bir ihtiyacı karşıladı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli yaz aylarında ailelerin sadece kendilerinin kullanabileceği bir alanda piknik yapma ihtiyacını karşılamak için farklı bir konsepti hayata geçirdiklerini söyledi. Hançerli; Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan; Karaaslan Piknik Bahçesi'nin hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğradığını alanın 7'den 70'e yoğun ilgi gördüğünü söyledi.