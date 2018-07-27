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tam not aldı

Karaaslan Hobi Bahçeleri’nin yanında 97 bin 500 metrekarelik devasa alanda hizmete açılan vatandaşların beğenisini topladı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Karaaslan Piknik Bahçesi tam not aldı
KARATAY Belediyesi tarafından 'ya kazandırılan Karatay Konya'nın en gözde mekanları arasına girdi. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyenlerin yeni adresi 100'er metrekarelik 454 adet piknik bahçesinin yer aldığı; içerisinde mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri ile ortak alanlarda fitness ve çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla şehrin yeni cazibe merkezi Karaaslan Piknik Bahçesi oldu. Piknik anlayışına yeni bir yaklaşım getiren Karaaslan Piknik Bahçesi, Konya'da büyük bir ihtiyacı karşıladı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli yaz aylarında ailelerin sadece kendilerinin kullanabileceği bir alanda piknik yapma ihtiyacını karşılamak için farklı bir konsepti hayata geçirdiklerini söyledi. Hançerli; Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan; Karaaslan Piknik Bahçesi'nin hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğradığını alanın 7'den 70'e yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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Karaaslan Piknik Bahçesi tam not aldı
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