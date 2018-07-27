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Uluslararası 11. başladı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Uluslararası 11. Beyşehir Göl Festivali başladı
BEYŞEHİR Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası 5 Ağustos'a kadar sürecek. 10 gün devam edecek festival, birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in 10 gün serecek festival kapsamında birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacağını, değişik birçok etkinliğe imza atılacağını söyledi. Özaltun, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan 'nın da festival etkinlikleri çerçevesinde Beyşehir semalarında gösteri uçuşu yapacağını hatırlattı. Festival programının ve Beyşehir'de sahne alacak ses sanatçılarının isminin de belli olduğunu ifade eden Özaltun, "İlk gün festival alanında sanatçı sahne alacak. Festivalde 10 gün içerisinde sanatçılar Hüseyin Kağıt, Hasan Karadaş, Grup İMERA, Mümin Sarıkaya ve Ahmet Sarıkaya,Berkay&Mustafa gibi isim ve topluluklar sahnede performansıyla Beyşehirliler'in karşısında olacak. Festivalde, sanat sokağı açılışı, off-road gösterileri, Huğlu'da tek kurşun atış müsabakaları, halk bisiklet turu, fotoğraf yarışması, mehteran gösterileri, Türk Yıldızları gösterisi, tekvando gösterileri, Akçabelen Fasülye Şenliği, Doğukan Alsay Show, kültür gezisi gibi çeşitli etkinlik, şenlik ve yarışmalar da yer alacak. Ayrıca, yine festival kapsamında vereceği konferansla Eğitimci, Yazar ve Aile Danışmanı Alişan Kapaklıkaya hocamızı bir kez daha ilçemizde misafir edeceğiz" dedi.
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Uluslararası 11. Beyşehir Göl Festivali başladı
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