Konya’da ‘Perseid Göktaşı Yağmuru’ keyfi

KONYA
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, Kent Ormanı'nda astronomi gecesi düzenledi. Halk arasında "Yıldız Kayması" olarak da bilinen Perseid Göktaşı Yağmuru, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Konya
'dan da çıplak gözle izlendi. Bu güzel doğa olayını izlemeye gelen çok sayıda bilim meraklısı Kent Ormanı'nda bir tepede toplanarak meteor yağmurunu izlemenin keyfini yaşadı. Konya Bilim Merkezi'nden bilim insanları da etkinlik boyunca katılımcılara uzay ve göktaşı yağmuru hakkında bilgiler verdi. 1992'den beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olmasına halk arasında "yıldız kayması" deniliyor.