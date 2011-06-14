Laura Ziskin hayatını kaybetti

No Way Out, Pretty Woman, As Good As It Gets, ve Örümcek Adam serisi gibi pek çok önemli filmin yapımcısı Laura Ziskin, uzun yıllardır savaştığı kansere yenik düşerek 61 yaşında hayata veda etti.Ntvmsnbc'nin haberine göre; filmlere yapımcı olarak sağladığı desteğin yanında pek çok sağlık kuruluşuna da üye olan Ziskin, kanser araştırmalarına verdiği destekle de isminden sıkça söz ettirmişti.Ziskin'in ölümünün ardından ailesinden yapılan açıklamada, merhumun hatırasını yaşatmak adına yapılacak tüm bağışların kanser hastaları için kurulan standup2cancer.org oluşumuna yapılması rica edildi.