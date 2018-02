Somali’de Türk dizileri furyası

BUGÜN NELER OLDU

Türk dizileri, Afrika 'daki dost ülke Somali 'de halkı televizyon başına bağladı. Somali halkı Türk dizilerinin izlenme rekoru kırmasına neden olurken, televizyon kanallarının dizilerden sonra Türk filmlerini de çevirmeye başladığı belirtiliyor. Al Jazeera haber kanalı, Somali'de Hollywood ve Bollywood modasının geçtiğini belirterek Somalili ailelerin her akşam TV başında Türk dizilerini izlediğini, bu diziler arasında daha önce atv'de yayımlanan " Kara Para Aşk "ın ilk sırada yer aldığını bildirdi.Anisa Ali isimli iki çocuk annesiyle görüşen Al Jazeera, Ali'nin Kara Para Aşk için "televizyona yapıştığını" belirterek heyecanla diziyi izlediğini aktardı. Dizideki favori karakterinin Engin Akyürek 'in canlandırdığı Ömer Demir olduğunu belirten Ali, "Dizi sizi farklı duygulara götürüyor. Hayatımızdan bir parçayı izliyormuşsunuz gibi oluyor. İzlerken oturduğumuz yerden onların hayatına dahil olarak 'Neden böyle yapıyorsun. Öyle yapma, şöyle yap' gibi telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.Kara Para Aşk'ın Ali'nin son beş yılda izlediği beşinci Türk dizisi olduğunu belirten Al Jazeera, Türk dizilerinin popülaritesini fark eden televizyon kanallarının Türk filmlerini de satın almaya başladığını kaydetti.Bazı Somalilerin ise internetten Türk filmlerini indirip amatör seslendirmeler yaparak piyasaya sürdüğü bildiriliyor. Türk dizilerinin ülkede çok beğenilmesinin nedenini, "aylarca sürmesi ve her gün yeni bir eğlence sunması" olarak tanımlanırken, Somalilerin Hollywood'un fazla şiddet içerdiğini, Bollywood filmlerinde sürekli dans edilmesininse sıkıcı bulunduğu ifade ediliyor.