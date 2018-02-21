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’de Türk dizileri furyası

Hollywood yapımlarındaki şiddet, Bollywood kökenli dizilerdeki dans sahnelerinden bıkan liler, Türk dizilerinin bağımlısı oldu. ’nin haberine göre en sevilen dizi ise atv’nin ’ı

DIŞ HABERLER Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
Somali’de Türk dizileri furyası
Türk dizileri, 'daki dost ülke 'de halkı televizyon başına bağladı. Somali halkı Türk dizilerinin izlenme rekoru kırmasına neden olurken, televizyon kanallarının dizilerden sonra Türk filmlerini de çevirmeye başladığı belirtiliyor.
haber kanalı, Somali'de Hollywood ve Bollywood modasının geçtiğini belirterek Somalili ailelerin her akşam TV başında Türk dizilerini izlediğini, bu diziler arasında daha önce atv'de yayımlanan ""ın ilk sırada yer aldığını bildirdi.
Anisa Ali isimli iki çocuk annesiyle görüşen Al Jazeera, Ali'nin Kara Para Aşk için "televizyona yapıştığını" belirterek heyecanla diziyi izlediğini aktardı. Dizideki favori karakterinin 'in canlandırdığı olduğunu belirten Ali, "Dizi sizi farklı duygulara götürüyor. Hayatımızdan bir parçayı izliyormuşsunuz gibi oluyor. İzlerken oturduğumuz yerden onların hayatına dahil olarak 'Neden böyle yapıyorsun. Öyle yapma, şöyle yap' gibi telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.
Kara Para Aşk'ın Ali'nin son beş yılda izlediği beşinci Türk dizisi olduğunu belirten Al Jazeera, Türk dizilerinin popülaritesini fark eden televizyon kanallarının Türk filmlerini de satın almaya başladığını kaydetti.
Bazı Somalilerin ise internetten Türk filmlerini indirip amatör seslendirmeler yaparak piyasaya sürdüğü bildiriliyor. Türk dizilerinin ülkede çok beğenilmesinin nedenini, "aylarca sürmesi ve her gün yeni bir eğlence sunması" olarak tanımlanırken, Somalilerin Hollywood'un fazla şiddet içerdiğini, Bollywood filmlerinde sürekli dans edilmesininse sıkıcı bulunduğu ifade ediliyor.
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Somali’de Türk dizileri furyası
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