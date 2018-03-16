Rusya’da Türk kültür hamlesi

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ABD'den Belçika'ya Güney Afrika'dan Fas'a dünyanın birçok ülkesinde açtığı merkezlerle Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Enstitünün yeni merkezi önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı.Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Rusya'nın kültür diplomasisi kurumu Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova katıldı.Ankara'da hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u anmak üzere fotoğraf sergisinin de düzenlendiği açılışta konuşan bakan Kurtulmuş, YEE'nin Türkiye için bir kültür diplomasisi aracı olduğunu belirterek "Astana'dan Saraybosna'ya, Hartum'dan Moskova'ya dünyanın dört yanında hacim olarak küçük ancak nitelik olarak büyük binalarda YEE, Türkiye'nin kültürel diplomasisinin en önemli unsurlarından birisi olarak faaliyet gösteriyor" dedi.Moskova'da açılan Moskova YEE Türk Kültür Merkezi'nin, Türk ve Rus halklarını birbirlerine yakınlaştıracağına işaret eden Kurtulmuş, "İyi niyetle ve samimiyetle atılmış bu adım karşısında burada yüzlerce, belki binlerce Rus dostumuz güzel Türkçe öğrenmiş, Türkiye'nin kültürünü benimsemiş, bizim birer kültür elçimiz olarak Rusya'da varlıklarını sürdürecekler" diye konuştu.