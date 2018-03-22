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40. bölüm ı yayınlandı!

Sevilen dizi üyle az önce ekranlarındaydı. Merak dolu bir sahne ile biten dizinin 39. bölümünde Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırdı. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için büyük çaba sarf etti. Bir yandan da onun hayatı için endişeleniyordu. Şimdi Kanatsız Kuşlar seyircileri merakla 40. bölüm ını bekliyor. Peki Kanatsız Kuşlar dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 23.3.2018 00:10 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 00:48
Kanatsız Kuşlar 40. bölüm fragmanı yayınlandı!

Sevilen dizi üyle az önce ekranlarındaydı. Merak dolu bir sahne ile biten dizinin 39. bölümünde Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırdı. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için büyük çaba sarf etti. Bir yandan da onun hayatı için endişeleniyordu. Kanatsız Kuşlar seyircileri merakla 40. bölüm ını bekliyordu. Kanatsız Kuşlar dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı:

Kanatsız Kuşlar 40. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanatsız Kuşlar son bölüm (39. bölüm) tek parça hemen izle

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Kanatsız Kuşlar 40. bölüm fragmanı yayınlandı!
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