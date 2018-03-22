Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar yeni bölümüyle az önce ATV ekranlarındaydı. Merak dolu bir sahne ile biten dizinin 39. bölümünde Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırdı. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için büyük çaba sarf etti. Bir yandan da onun hayatı için endişeleniyordu. Kanatsız Kuşlar seyircileri merakla 40. bölüm fragmanını bekliyordu. Kanatsız Kuşlar dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı:

Kanatsız Kuşlar 40. bölüm fragmanı yayınlandı!

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