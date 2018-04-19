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37. ’nde ’yi ’nun “” adlı filmi kazandı. Geceye üç ödülle ’ın “” filmi damga vurdu

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Altın Lale ‘Borç’a
SABAH gazetesi ve atv'nin tema sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. önceki akşam Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. 9 dalda verilen Ödülleri'nde 'ın '' filmi üç ödülle öne çıktı. Ünal'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini alırken başrol oyuncusu da En iyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. 13 filmin yarıştığı Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen 'yi 'nun '' filmi kazandı. Saraçoğlu'na ödülü jüri başkanı Pelin Esmer takdim etti. Saraçoğlu, Altın Lale Ödülü'nün yanı sıra 150 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Festivalde En İyi Yönetmen ödülü ise '' filmiyle 'na verilirken, anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler' adlı filmi layık görüldü. Karaçelik'e ödülü jüride yer alan Selen Uçer tarafından takdim edildi.

60 FİLM YARIŞTI
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 60 filmin yarıştığı festivalde diğer ödüller şöyle sıralandı: En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü "Kaçış" filmiyle Florent Herry, En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü "Güvercin" filmiyle Canset Özge Can, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Kelebekler" filmindeki rolüyle ve "Yol Kenarı" filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü ise Valeska Grisebach'in "Western" adlı filmine verildi.
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