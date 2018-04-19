Altın Lale ‘Borç’a

SABAH
gazetesi ve atv'nin tema sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali
önceki akşam Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. 9 dalda verilen Ulusal Yarışma
Ödülleri'nde Ümit Ünal
'ın 'Sofra Sırları
' filmi üç ödülle öne çıktı. Ünal'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini alırken başrol oyuncusu Demet Evgar
da En iyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. 13 filmin yarıştığı Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale
'yi Vuslat Saraçoğlu
'nun 'Borç
' filmi kazandı. Saraçoğlu'na ödülü jüri başkanı Pelin Esmer takdim etti. Saraçoğlu, Altın Lale Ödülü'nün yanı sıra 150 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Festivalde En İyi Yönetmen ödülü ise 'Yol Kenarı
' filmiyle Tayfun Pirselimoğlu
'na verilirken, Onat Kutlar
anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler' adlı filmi layık görüldü. Karaçelik'e ödülü jüride yer alan Selen Uçer tarafından takdim edildi. 60 FİLM YARIŞTI
Ulusal
ve uluslararası yarışmalarda 60 filmin yarıştığı festivalde diğer ödüller şöyle sıralandı: En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü "Kaçış" filmiyle Florent Herry, En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü "Güvercin" filmiyle Canset Özge Can, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Kelebekler" filmindeki rolüyle Tolga Tekin
ve "Yol Kenarı" filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı. Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü ise Valeska Grisebach'in "Western" adlı filmine verildi.