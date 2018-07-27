Ayna Grubu'ndan yeni şarkı: Mimoza

90'lı yıllarda müzik alanında birçok başarıya imza atan AYNA grubu, müzikseverlere Mimoza adlı single'ı ile yeniden merhaba dedi. Grubun 20. yılına özel albüm üçlemesinin ikincisini beklenirken Mimoza parçası Ayna hayranları için sürpriz oldu. 1996 yılında Gittiğin Yağmurla Gel albümünden bugüne şarkılarındaki değişmeyen Ayna ruhu Mimoza'da yeniden canlanıyor. Ancak bu seferki parça, dinleyicilerin Ayna'dan duymaya alışkın olmadığı bir farklı bir sound'a bürünmüş... Söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait olan şarkının düzenlemesini Orçun Ünal Çolak tarafından yapıldı.
Yanarım sensiz yaşanan başıboş yıllarıma
Yanarım çok uzaklarda hüzünlü anılarıma
Bir sabah seni bana getiren kaderin güzel oyunu
Görüyor bizi tanıyanlar bu öykünün mutlu sonunu
Gümüşlük'te seni bulana kadarmış
Ah yaşadığım acı dolu yıllar
Yeniden doğmuş gibiyim
Artık hep böyle sonuna kadar
Giderim sen nereye gidersen
Kalbim sana deli gibi atıyor
Hadi gel bana aşkını göster
Kalp yıllardır seni arıyor
Akşam güneşinde cennet gülüşün
Mavi bir serinlik olur içime
Aşkın beni benden alıyor mimozam
Kurban olurum ruhumun eşine
Kuruldukları günden bu yana grubun kayda değer üyelerinden Cemil Özeren dahil olmak üzere, özel hayatlarındaki dostluğun kalıcı olması şartıyla birçok üye değiştirmiş ve 20'yi aşkın farklı müzisyenle çalışmışlardır. Ayna Grubu, 2007 - 2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT-Müzik kanalında yayınlanan 'Aynadan Yansıyanlar' programını yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana peşini hiç bırakmayan sadık bir dinleyici kitlesine sahiptir. Konserlerde gerek yeni, gerek yıllar ?ncesine ait parçaları meydanlara s?yletmeyi başarmışlardır.
Ayna grubunun eski üyesi olarak bilinen solist Cemil Özeren 20 Kasım 2012 günü bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Ayna, 2016'da Fransa'da düzenlenen olan Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zamanında milli takımımız için "Şampiyonluk Yakışır Sana" adlı marş bestelemiştir.
Ayna grubu 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup' ödülünü almıştır. 3 sene üst üste aldığı ödül ile Altın Kelebek ödülünün de sahibi olmuş ve daha birçok dalda 100'den fazla ödül almış tek Türk grubudur. 2014 Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri'nde yılın en iyi grup ödülüne layık görülmüştü