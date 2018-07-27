Ayna Grubu'ndan yeni şarkı: Mimoza

90'lı yıllarda müzik alanında birçok başarıya imza atan AYNA grubu, müzikseverlere Mimoza adlı single'ı ile yeniden merhaba dedi. Grubun 20. yılına özel albüm üçlemesinin ikincisini beklenirken Mimoza parçası Ayna hayranları için sürpriz oldu. 1996 yılında Gittiğin Yağmurla Gel albümünden bugüne şarkılarındaki değişmeyen Ayna ruhu Mimoza'da yeniden canlanıyor. Ancak bu seferki parça, dinleyicilerin Ayna'dan duymaya alışkın olmadığı bir farklı bir sound'a bürünmüş... Söz ve müziği Erhan Güleryüz'e ait olan şarkının düzenlemesini Orçun Ünal Çolak tarafından yapıldı.

AYNA MİMOZA ŞARKI SÖZLERİ

Yanarım sensiz yaşanan başıboş yıllarıma

Yanarım çok uzaklarda hüzünlü anılarıma

Bir sabah seni bana getiren kaderin güzel oyunu

Görüyor bizi tanıyanlar bu öykünün mutlu sonunu

Gümüşlük'te seni bulana kadarmış

Ah yaşadığım acı dolu yıllar

Yeniden doğmuş gibiyim

Artık hep böyle sonuna kadar

Giderim sen nereye gidersen

Kalbim sana deli gibi atıyor

Hadi gel bana aşkını göster

Kalp yıllardır seni arıyor

Akşam güneşinde cennet gülüşün

Mavi bir serinlik olur içime

Aşkın beni benden alıyor mimozam

Kurban olurum ruhumun eşine

AYNA GRUBU

Kuruldukları günden bu yana grubun kayda değer üyelerinden Cemil Özeren dahil olmak üzere, özel hayatlarındaki dostluğun kalıcı olması şartıyla birçok üye değiştirmiş ve 20'yi aşkın farklı müzisyenle çalışmışlardır. Ayna Grubu, 2007 - 2012 yılları arasında belli aralıklarla TRT-Müzik kanalında yayınlanan 'Aynadan Yansıyanlar' programını yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana peşini hiç bırakmayan sadık bir dinleyici kitlesine sahiptir. Konserlerde gerek yeni, gerek yıllar ?ncesine ait parçaları meydanlara s?yletmeyi başarmışlardır.

Ayna grubunun eski üyesi olarak bilinen solist Cemil Özeren 20 Kasım 2012 günü bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Ayna, 2016'da Fransa'da düzenlenen olan Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası zamanında milli takımımız için "Şampiyonluk Yakışır Sana" adlı marş bestelemiştir.

AYNA GRUBU ÖDÜLLERİ

Ayna grubu 1996, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Grup' ödülünü almıştır. 3 sene üst üste aldığı ödül ile Altın Kelebek ödülünün de sahibi olmuş ve daha birçok dalda 100'den fazla ödül almış tek Türk grubudur. 2014 Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri'nde yılın en iyi grup ödülüne layık görülmüştü