Bu hafta vizyona giren filmler (17 Ağustos 2018)

BENİM ADIM OSSSMAN

Benim Adım Osssman, hayatını bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın, kuzeni Fiko ve Dursun'nun yanına gelmesiyle hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Genç bir adam olan Osman köşe yazarı olmanın hayali ile yaşamaktadır. Hayallerini gerçekleştirmek için köyünden İzmit'e giden Osman, köşe yazarı olmayı düşlerken gazete dağıtıcısı olur. Küçük sevimli bir mahallede yaşayan genç adam, kendi halinde sıradan bir hayat sürmektedir. Ta ki kuzeni Fiko onun yanına gelene kadar. Üstelik Fiko, kendi yetmezmiş gibi yanında arkadaşı Dursun'u da getirir. Fiko ve Dursun'un yanına gelmesi ile sakin yaşantısından uzaklaşan Osman, kendisini türlü belaların içinde bulur.