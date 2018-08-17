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(17 Ağustos 2018)

arasında hem yerli hem de yabancı filmler yer alıyor. Bu hafta fimllerinde çocukların merakla beklediği İnanılmaz Aile 2 filmi vizyona giriyor. Sinemaseverler bu hafta filmlere doyacak. Bu hafta vizyona giren filmler arasında dikkat çeken diğer bir film ise Jack London'ın tüm zamanların en iyilerinden olan ve şimdiye kadar 89 farklı dile çevrilmiş kitabı Beyaz Diş'ten uyarlanan film....İşte bu hafta vizyona girecek olan filmler ve bu hafta vizyona giren filmlerin fragmanları...

Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:44
Bu hafta vizyona giren filmler (17 Ağustos 2018)

BENİM ADIM OSSSMAN

Benim Adım Osssman, hayatını bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın, kuzeni Fiko ve Dursun'nun yanına gelmesiyle hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Genç bir adam olan Osman köşe yazarı olmanın hayali ile yaşamaktadır. Hayallerini gerçekleştirmek için köyünden İzmit'e giden Osman, köşe yazarı olmayı düşlerken gazete dağıtıcısı olur. Küçük sevimli bir mahallede yaşayan genç adam, kendi halinde sıradan bir hayat sürmektedir. Ta ki kuzeni Fiko onun yanına gelene kadar. Üstelik Fiko, kendi yetmezmiş gibi yanında arkadaşı Dursun'u da getirir. Fiko ve Dursun'un yanına gelmesi ile sakin yaşantısından uzaklaşan Osman, kendisini türlü belaların içinde bulur.

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Bu hafta vizyona giren filmler (17 Ağustos 2018)
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