Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt'u atandı! Peki Mustafa Kurt kimdir?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Kurt'un kim olduğu ve hayatına ilişkin detaylı bilgi öğrenilmek üzere sorgulamalara başlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Kurt, kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır?

MUSTAFA KURT KİMDİR?

1965 yılında Nevşehir'de doğdu. 1984 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nü 1988 yılında bitirdi. Aynı yıl Adana Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı. 1989-1994 arası sanatçı olarak görev yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü oldu.

1998 Adana'da gerçekleşen Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali kurucusudur.

1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü – Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi. Konservatuvar son sınıf öğrencileri ile mezuniyet oyunları çalıştı.

Bunlar;

-Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca,

-Ben Anadolu : Güngör Dilmen,

-Joko'nun Doğumm Günü : Roland Topor' dır.

-2007–2008 sezonunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başrejisör olarak görev yaptı.

-31 Mayıs 2013 -14 Ekim 2014 tarihleri arası Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştı.

-Türksoy'un kuruluşunun 20. yılı anısına Türk dünyası kültür, sanat ve bilim alanında üstün hizmetlerde bulunan kişiler için hazırlanan "TÜRKSOY 20.Yıl Madalyası" sahibidir. Ödül kendisine 28 Kasım 2013 tarihinde verilmiştir.

-Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa Ankara'da Klasik Oyunlar (Shakespeare,Çehov) haftası buluşmasını gerçekleştirdi.

-8 Mart 2014 tarihinde Bursa'da Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalini başlattı.

-3 Ocak 2018 Tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak göreve başladı.

MUSTAFA KURT'UN ÖDÜLLERİ

-2018 Başarı Ödülü Denizli Büyükşehir Belediyesi

-2018 Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülü

-2018 Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülü "Boyacı" Adana Büyük Şehir belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2018 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri-"Yılın Tiyatro Adamı Ödülü"

-2013 XIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri - Yönetmen (Müfettiş)

-2012 XII. Direklerarası Seyirci Ödülleri - Yönetmen (Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler)

-2011 7. Mizah Üretenler Ödülü - Yönetmen (Sarıpınar 1914)

-2010 IX. Direklerarası Seyirci Ödülleri – Canlandırmada Bütünlük (Ensemble) (Misafir)

-2010 35. İSMET KÜNTAY Jüri Özel Ödülü - Rejisör (Kamyon)

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

-2017-2018 Boyacı:Tuncer Cücenoğlu- Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro

-2014-2015 Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu

-2013-2014 Bizim Yû‏nus : Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu

-2012-2013 Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2011-2012 Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler : Eric-Emmanuel Schmitt - Bursa Devlet Tiyatrosu

-2010-2011 Ölüm Tuzağı : Ira Levin - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2010-2011 Sarıpınar 1914 : Reşat Nuri Güntekin - Bursa Devlet Tiyatrosu

-2009-2010 Misafir : Bilgesu Erenus - Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2009-2010 Kamyon : Memet Baydur - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2006-2007 Çocuğum : Margareth Mayo - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2006-2007 Kamyon : Memet BaydurAntalyalya Devlet Tiyatrosu

-2006-2007 Tatlı Kaçık : John Patrick - Bursa Devlet Tiyatrosu

-2005-2006 İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

-2005-2006 Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü : Dario Fo - Adana Devlet Tiyatrosu

-2003-2004 Ali Ayşe'yi Seviyo : Dinçer Sümer - Adana Devlet Tiyatrosu

-2003-2004 Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

-2002-2003 İçerdekiler : Melih Cevdet Anday - Adana Devlet Tiyatrosu

-2001-2002 Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu

-2000-2001 Kaçık : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu

-1999-2000 Temelin : Joe Sutton - Adana Devlet Tiyatrosu

-1999-2000 Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu

-1997-1998 İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu

-1996-1997 Ölüm ve Kız : Ariel Dorfman - Adana Devlet Tiyatrosu

-1995-1996 Mikado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - Adana Devlet Tiyatrosu

-1995-1996 Yeşil Trampetçi : Adem Atar - Adana Devlet Tiyatrosu

OYNADIĞI BAZI OYUNLARI

Kuru Gürültü: William Shakespeare

Cimri: Moliére

Hep Vatan İçin: İsa Coşkuner

Ay Işığında Şamata: Haldun Taner

Ali Ayşe'yi Seviyo: Dinçer Sümer

Katip Çıkmazı: Dinçer Sümer

Haydi Karına Koş: Ray Cooney

Mevlana: Recep Bilginer

Susuz Yaz: Necati Cumalı

Atçalı Kel Mehmet: Orhan Asena

Nikah Kağıdı: Ephraim Kishon

Midas'ın Kulakları: Güngör Dilmen Kalyoncu

Taşra Fıkraları: Alexander Vampilov

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu

Güneş Çocukları: Neil Simon

Kanlı Nigar: Sadık Şendil

Bir Ceza Avukatının Anıları: Faruk Erem

Koğuş: Orhan Kemal

Bir Şehnaz Oyun: Turgut Özakman

Çayhane: Vern Sneider

Karakolda: Sidney Kingsley

Kaynak: Habertürk