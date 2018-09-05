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'Baba nerdesin kayboldum' galasından renkli anlar…

Yönetmenliğini 'ın üstlendiği, , , Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı film "Baba Nerdesin Kayboldum"un galası 04 Eylül Salı günü gerçekleşti. Dünya genelindeki çeşitli festivallerden bir çok ödülle dönen film davetlilerin de büyük beğenisini kazandı. Film 07 Eylül Cuma günü vizyona giriyor.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:33
'Baba nerdesin kayboldum' galasından renkli anlar…

FİLMİN OYUNCULARI KARAKTERLERİNİ ANLATTI

Kırmızı halıda tam kadro poz veren filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ; "Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın, hayatın tüm karmaşası içinde kaybolmuş bir adama yol gösteren ışık tutan biri." dedi. Güzel oyuncuya eşlik eden ; "Kendisiyle tanışmak üzere doğduğu yere geri dönen bir adam. Ben onu karanlıkta ilerleyen bir gemiye benzetiyorum." dedi. Yönetmen , filmde herkesin kendinden bir parça bulacağını belirtti.

FİLMİN KONUSU;

As¸kın, uzun su¨redir c¸alıs¸tıgˆı sinema sekto¨ru¨nde hayallerini bulamamıs¸, babasının o¨lu¨mu¨yle memleketine geri do¨nmu¨s¸tu¨r. Kendisini, yıllar o¨nce reddettigˆi hayatın tam ortasında bulmus¸tur. Her s¸ey sabitlenmis¸ gibidir. Bir babanın gidis¸i midir yıkım? Yoksa yeni başlangıçlara açılan bir kapı mı? Babasının ölümüyle tüm bu soruların ortasında kalan Aşkın reddettiği hayatının yeniden bir parçası olmaya çalışır. Aşkın; giderek daralan çemberin içinde, ailesi, dostu Ali ve onu değiştirmeyi kendisine görev edinmiş Oya arasında yeni bir hayat kurmayı deneyecektir.

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'Baba nerdesin kayboldum' galasından renkli anlar…
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