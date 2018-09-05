'Baba nerdesin kayboldum' galasından renkli anlar…

FİLMİN OYUNCULARI KARAKTERLERİNİ ANLATTI

Kırmızı halıda tam kadro poz veren filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız Çağrı Atiksoy; "Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın, hayatın tüm karmaşası içinde kaybolmuş bir adama yol gösteren ışık tutan biri." dedi. Güzel oyuncuya eşlik eden Baran Akbulut; "Kendisiyle tanışmak üzere doğduğu yere geri dönen bir adam. Ben onu karanlıkta ilerleyen bir gemiye benzetiyorum." dedi. Yönetmen Ahmet Karaman, filmde herkesin kendinden bir parça bulacağını belirtti.

FİLMİN KONUSU;

As¸kın, uzun su¨redir c¸alıs¸tıgˆı sinema sekto¨ru¨nde hayallerini bulamamıs¸, babasının o¨lu¨mu¨yle memleketine geri do¨nmu¨s¸tu¨r. Kendisini, yıllar o¨nce reddettigˆi hayatın tam ortasında bulmus¸tur. Her s¸ey sabitlenmis¸ gibidir. Bir babanın gidis¸i midir yıkım? Yoksa yeni başlangıçlara açılan bir kapı mı? Babasının ölümüyle tüm bu soruların ortasında kalan Aşkın reddettiği hayatının yeniden bir parçası olmaya çalışır. Aşkın; giderek daralan çemberin içinde, ailesi, dostu Ali ve onu değiştirmeyi kendisine görev edinmiş Oya arasında yeni bir hayat kurmayı deneyecektir.