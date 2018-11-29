Özellikle gerilim ve polisiye macera filmlerinde izleyici filmin sonunda şaşırmayı çok sever. Bunu fark eden yapımlarda ustaca senaryoların sonuna bambaşka ters köşeler ekleyerek izleyiciyi şaşırtır. Sonuyla şaşırtan filmler burada...

SEVEN

7 ölümcül günahın işlendiği Seven filminin başrollerinde Morgan Freeman ve Brad Pitt yer almaktadır. Bir usta bir çaylak dedektif, bir seri katilin işlediği cinayetlerin peşinden giderler fakat karşılarına son derece usta biri çıkar. Seven filmi sonuyla şaşırtan filmler arasında zirvede yer alıyor.

DÖVÜŞ KULÜBÜ

Yine Brad Pitt ve Edward Norton'un başrollerini paylaştığı Dövüş Kulübü muhteşem senaryosu ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Verdiği mesajlar ve sonundaki paradokslar sayesinde bu film de kültlerin arasında yer alıyor.

MR. NOBODY

Mr. Nobody filminde Jared Leto'nun harika oyunculuğunu izliyoruz. Zamanlar arasındaki geçişi çok iyi yansıtan Bay Hiçkimse filmi de sonuyla şaşırtan filmler arasında.

ZİNDAN ADASI

Zindan Adası filmiyle de Oscar'ı kazanamayal Leonardo di Caprio bu filmdeki harika oyunculuğuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Psikolojik gerilim tarzı filmde Leonardo'ya Mark Ruffalo ve Michelle Williams eşlik ediyor.

PRESTİJ

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı Prestij filminde başrolleri Hugh Jackman, Christian Bale ve Scarlett Johansson paylaşıyor. İki ilizyonist arasındaki rekabi anlatan Prestij filminin sonu da bir hayli ilginç...

ŞANSLI SLEVİN

Şanslı Slevin filmi çocukken başınızdan geçenleri unutmayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Josh Hartnett, Lucy Liu, Bruce Wills ve Morgan Freman'ın başrollerini paylaştığı Şanslı Slevin filmi gerilim, aksiyon ve aşk hissiyatlarını içinde barındırıyor ve sonuyla da bir hayli dikkat çekiyor.

İHTİYAR DELİKANLI

2003 Güney Kore yapımı İhtiyar Delikanlı filmi soluksuz izleyeceğiniz bir yapım. Bir gece ortadan kaybolan "Oldboy" kaçırılmıştır, serbest kaldıktan sonra da intikamını almak için yemin eder. Daha sonra başına gelenler ise asıl oyunun yeni başladığını ortaya çıkarır...

İşte sonuyla şaşırtan filmler!

INCEPTİON

DEJAVU

SIKIYSA YAKALA

KARA ELMAS

KADER

SİHİRBAZ

KELEBEK ETKİSİ

ŞANSLI SLEVİN

OLAĞAN ŞÜPHELİLER