Van Kitap Fuarı açılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği öncülüğünde, Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde 7-16 Aralık tarihlerinde açık olacak olan Van Kitap Fuarı, okuyucuları yayın evleri ve yazarlarla buluşturacak. 10 gün sürecek olan kitap fuarına Abdurrahman Dilipak, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Şimşirgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Canan Tan, Sevil Atasoy, Levent Gültekin, Kemal Hamamcıoğlu, Kahraman Tazeoğlu, Şermin Yaşar, Ahmet Günbay Yıldız, Mehmet Ali Bulut, Büşra Sanay, Ataol Behramoğlu, Sinan Yağmur, Emine Şenlikoğlu, Emre Dorman, Senai Demirci, Alişan Kapaklıkaya, Halit Ertuğrul, Banu Avar, Murat Tavlı, Kerem Fırtına, Meltem Güner gibi 150'nin üzerinde yazar ve araştırmacı katılarak imza günleri düzenleyecek.

Fuara İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi birçok ilden 150'nin üzerinde yayın evi ve kitap evi katılım sağlayacak. Farklı ülkelerden kitapseverlerin de katılmas�� beklenen fuarı bu yıl 250 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Vanlıların heyecanla beklediği fuarın resmi açılış töreni ise 7 Aralık Cuma günü yapılacak ve her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen Van Kitap Fuarını yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etmişti.