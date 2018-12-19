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Müslüm filmi 6 milyonu aştı

'in gerçek yaşam hikâyesinden sinemaya uyarlanan "Müslüm" filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı. Filmden elde edilen hasılat ise 80 milyon lirayı buldu

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Müslüm filmi 6 milyonu aştı

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikâyesinden sinemaya uyarlanan "Müslüm" filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen hasılat ise 80 milyon lirayı buldu. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, 2018'in en çok izlenen yapımı olurken, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 6. sıraya yerleşti. Uslu'nun bir önceki filmi olan "Ayla" ise 7. sırada yer aldı. Recep İvedik serisinin 5. ve 4. bölümleri en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı paylaşmıştı.

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Müslüm filmi 6 milyonu aştı
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