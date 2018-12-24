Sultana Kabaresi seyirciyle buluştu

Taşra Kabare, 21 Aralık 2018 Cuma akşamı saat 21.30'da yeni oyunları Sultana'yı sanatseverlerle buluşturdu.



Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol alıyor. Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun, yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar'ın, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat'ın, ışık tasarımını Necati Kurtulmuş'un yaptığı oyunun dans koreografisi ise Köksal Ünal imzası taşıyor.



BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ KADININ HAYATA TUTUNMA ÇABASI



Sultana, birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barından bir oyun.



Zaman içerisinde, kadınlar kendi hikayelerini anlattıkça, seyirci bir yandan onların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor.



Sultana'nın bir sonraki gösterimi 27 Ocak'ta Taşra Kabare'de yapılacak.

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