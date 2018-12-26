11 Şubat 1945 Yalta Konferansı önemi nedir?

2. Dünya savaşından sonra bir araya gelinen konferanslar arasında en önemlilerinden biri olan 1945 Yalta Konferansı hakkında detaylı bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Tarihte büyük üçlü olarak anılan ABD Başkanı Roosevelt, Sovyte lider Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Ukrayna'nın Yalta kasabasında bir araya gelmesiyle oluşan Yalta Konferansı'nın önemi nedir?

Gizli olarak gerçekleştirilen ve "Argonaut" kod adıyla gizli tutulan bu toplantılarda genel hatlarıyla Almanya'nın bölünmesi konuşulmuştur.

Birleşmiş Milletler'in kurulması, Özgür Avrupa Bildirgesi'nin imzalanarak savaşta büyük bir yıkıma uğrayan ve ezilen Doğu Avrupa ülkelerinde serbest seçimler yoluyla demokratik ve uygar bir gelecek inşa edilmesi, Polonya topraklarının durumu ve Pasifikte ABD tarafından Japonya'ya karşı sürdürülen savaşın zaferle sonuçlandırılması gibi meseleler tartışılmıştır.

İki kutuplu dünya düzeni ve soğuk savaşın temelleri Yalta Konferansı'ndan atılmıştır.

Yalta Konferansı 11 Şubat 1945'te sona ermiş ardından bir kaç yıl içerisinde Doğu Avrupa ülkeleri Sovyetlerin etkisine girerek kıta ikiye bölünmüştür.

Konferansta İngiltere Başbakanı Churchill ile Sovyetlerin lideri Stalin arasında gerginlik yaşanmıştır. Winston Churcill toplantı sonrası şu açıklamayı yapmıştır: "Artık her şey yürütüldüğü dönemin ruhuna uygun şekilde sona ermiştir."

Yalta Konferansı'nda alınan kararlar

Almanya üç işgal bölgesine ayrılacak.

Kurulacak olan Birleşmiş Milletler'de hangi ülkelerin veto hakkı olduğu belirlendi.

Türkiye'deki boğazların statüsünün SSCB yararına değiştirilmesine karar verilerek durum Türkiye'ye bildirilecekti.

Her ne kadar SSCB istemese de 1 Mart 1945 yılına kadar Mihver Devletler'e savaş ilan eden devletlerin BM üyeliğine alınmasına karar verildi.