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nedir? Kimle kimin arasında imzalandı?

14 Ağustos 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında imzalanmıştır.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:08
Atlantik Bildirisi nedir? Kimle kimin arasında imzalandı?

Atlantik Bildirisi'nin amacı 2. Dünya Savaşı'nın yürütülmesi zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak ve savaş sonrası yeni dünya düzenini belirlemek olarak dikkat çekmektedir.

Atlantik Bildirisinin önemi nedir?

Atlantik Bildirisi; 2. Dünya Savaşı ve savaş sonrasının yol haritasını belirlemiştir.

Atlantik Bildirisinin maddeleri nelerdir?

2. Dünya Savaşı'ndan sonra toprak kazanılmayacak ve muhattap halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.

Uluslara kendi geleceklerini tayin etme hakkı tanınacak. Bu duruma self - determinasyon denir.

Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecek.

Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak. İnsanlar açlıktan kurtarılacak.

Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek.

Mihver Devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidilecek.

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Atlantik Bildirisi nedir? Kimle kimin arasında imzalandı?
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