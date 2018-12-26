Atlantik Bildirisi nedir? Kimle kimin arasında imzalandı?

Atlantik Bildirisi'nin amacı 2. Dünya Savaşı'nın yürütülmesi zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak ve savaş sonrası yeni dünya düzenini belirlemek olarak dikkat çekmektedir.

Atlantik Bildirisinin önemi nedir?

Atlantik Bildirisi; 2. Dünya Savaşı ve savaş sonrasının yol haritasını belirlemiştir.

Atlantik Bildirisinin maddeleri nelerdir?

2. Dünya Savaşı'ndan sonra toprak kazanılmayacak ve muhattap halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.

Uluslara kendi geleceklerini tayin etme hakkı tanınacak. Bu duruma self - determinasyon denir.

Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecek.

Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak. İnsanlar açlıktan kurtarılacak.

Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek.

Mihver Devletler silahtan arındırılacak ve savaştan sonra topyekûn silahsızlanmaya gidilecek.