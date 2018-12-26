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nedenleri ve sonuçları nelerdir?

ile Yeni Çağ bitmiş Yakın Çağ başlamıştır. Fransız ihtilali sonuçlarıyla birlikte Avrupa'da dengeler değişmiş birçok devlet kurulup birçok devlet yıkılmıştır. Tarih öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler Fransız İhtilali nedenler ve sonuçları nelerdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tüm bu sorularınızın cevapları...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:27
Fransız İhtilali nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Fransız ihtilali, 18. yüzyilda Fransa'da yaşanmıştır. Fransız İhtilali 14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi'nin isyancılar tarafından basılmasıyla başladı. Açıklanan "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi" ile amaçlar açıklandı. Fransız İhtilali nedenleri ve sonuçları burada!

Fransız İhtilali nedenleri nelerdir?

Halkın, krallık rejiminde ezilmesi, mutlakıyet yönetimi

Demokrasi özlemi... Fransızlar da çevre ülkelerdeki demokrasi anlayışına özendi.

Dönemin aydınları Volter, Jan Jak Russo, Voltaire, Monseskiyö gibi isimler halkla demokrasi fikirlerini paylaştı. Bu da halka tesir etti.

Halk sürekli çalışıp ezilirken dönemin Fransa'sında soylular ve rahipler geniş imtiyazlara sahip olması.

Sürekli artan ağır vergiler.

Fransız İhtilali'nin başarılı olmasından sonra Avrupa ve dünyada mutlak egemenlik ile yönetilen imparatorlukların güç kaybedeceği belli olmuştur.

Fransız İhtilali sonuçları nelerdir?

Avrupa'da ve tüm dünyada milliyetçilik akımları güçlenmiştir.

Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu gibi imparatorluklar milliyetçilik akımlarının güçlenmesiyle birlikte dağılma sürecine girdi.

İnsan Hakları Bildirisi; uluslararası bir bildiriye dönüştürüldü.

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