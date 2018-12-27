Kasr-ı Şirin Antlaşması önemi ve sonuçları nelerdir?

Safeviler ile savaşıldıktan sonra kazanılan zaferle birlikte bir antlaşma yapma ihtiyacı doymuştur.

17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla günümüzdeki doğu sınırlarımız da belli olmuştur.

Anlaşma sırasında Osmanlı Devleti'ni Sadrazam Kara Mustafa Paşa temsil etmiştir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması sonuçları

Basra, Şehrizor ve Bağdat, Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Safevilerin Irak, Kars, Van ve Ahıska bölgelerinde gerçekleştirdiği sıkıntılara son verildi.

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasındaki sorun çözüldü.

Bağdat'ın oldukça önemli bir ticaret merkezi olması Osmanlı Devleti açısından önemliydi. Bağdat; Osmanlı topraklarına katılınca önemli bir ekonomik gelir de gelmiş oldu.