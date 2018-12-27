Mezopotamya neresi? Mezopotamya'da kurulan devletler hangileri?

Tarih boyunca göçler toplumların vazgeçilmezi olmuştur. Mezopotamya bölgesi de hem göç edilen yerleri içinde barındırırken hem de göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle her zaman merkezi bir yer olmuştur. Verimli topraklara sahip olması, coğrafi konumu ve kültürel mirası nedeniyle medeniyet Mezopotamya'da dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmiştir.

Mezopotamya neresi?

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Günümüzde Irak, Suriye, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İran topraklarının bir kısmı Mezopotamya olarak ifade edilir. Bilindiği gibi Mezopotamya tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Mezopotamya'da kurulan devletler hangileri?

SÜMERLER

Özellikleri

Yazıyı ilk kez Sümerler bulmuştur.

Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları da Sümerler tarafından hayata geçirilmiştir.

En önemli eserleri: Gılgamış Destanı - Yaradılış Destanı

AKADLAR

Özellikleri

İlk sürekli ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluklardır. Kurucuları Sargon'dur.

Zafer Anıtı en bilinen eserlerindendir.

ELAMLILAR

Özellikleri

Mezopotamya'nın güneyinde kurulmuştur.

Başkentleri Sus'tur. Güzel sanatlarda gelişmişlerdir.

BABİLLİLER

Özellikler

Hammurabi; ilk krallarıdır aynı zamanda "Hammurabi Kanunları" da oldukça önemlidir.

Babil'in Asma Bahçeleri en bilinen eserleridir.

ASURLULAR

Özellikler

Toroslar'a kadar yayılmışlardır.

Anadolu medeniyetine çivi yazısını öğrettiler, Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar.

İlk kütüphanecilik faaliyetini başlattılar.