Üniversite sınavında, KPSS'de ve tarih sınavlarında da Kurtuluş Savaşı'nda yararlı cemiyetler hangileridir? sorusu soruluyor ayrıca genel kültür konusunda ilerlemek isteyen vatandaşlar da bu haberi iyi okumalı.
Milli mücadele döneminde yararlı cemiyetler hangileridir?
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya bölgesini Yunanlılardan korumak amacıyla Edirne'de kurulmuştur.
Yunanlıların meşhur cemiyeti Mavri Mira'nın zararlı faaliyetlerini durdurmak amacıyla kurulmuştur.
Mondros Mütarekesi'nden sonra kurulan ilk cemiyettir.
Edirne Kongresi'nde (9-13 Mayıs 1920) TBMM'ye bağlılık kararı almıştır.
İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edillmesine karşın kurulmuştur.
Basın yollarıyla seslerini duyurmaya çalışmışlardır.
Kilikyalılar Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da Ali Fuat Paşa'nın önderliğinde kurulmuştur.
Adana ve çevresini korumak adına kurulmuştur.
Pozantı Konferansı'nı düzenlediler.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Trabzon merkez olmak üzere Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek adına kurulmuştur.
Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
Milli Mücadele'ye destek vermişlerdir.
Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek için kuruldu.
Fransızca Le Pays, Türkçe Hadisat ve Albayrak gazetelerini çıkarttılar.
Erzurum Kongresi'ni düzenlediler.
Vatan savunmasında en etkili olan cemiyetlerden biridir.
Diğer yararlı cemiyetler
Milli Kongre Cemiyeti
Gizli Karakol Cemiyeti
Anadolu Kadınları Müfaaa-i Vatan Cemiyeti