Üniversite sınavında, KPSS'de ve tarih sınavlarında da Kurtuluş Savaşı'nda yararlı cemiyetler hangileridir? sorusu soruluyor ayrıca genel kültür konusunda ilerlemek isteyen vatandaşlar da bu haberi iyi okumalı.

Milli mücadele döneminde yararlı cemiyetler hangileridir?

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya bölgesini Yunanlılardan korumak amacıyla Edirne'de kurulmuştur.

Yunanlıların meşhur cemiyeti Mavri Mira'nın zararlı faaliyetlerini durdurmak amacıyla kurulmuştur.

Mondros Mütarekesi'nden sonra kurulan ilk cemiyettir.

Edirne Kongresi'nde (9-13 Mayıs 1920) TBMM'ye bağlılık kararı almıştır.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edillmesine karşın kurulmuştur.

Basın yollarıyla seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

Kilikyalılar Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da Ali Fuat Paşa'nın önderliğinde kurulmuştur.

Adana ve çevresini korumak adına kurulmuştur.

Pozantı Konferansı'nı düzenlediler.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Trabzon merkez olmak üzere Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek adına kurulmuştur.

Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Milli Mücadele'ye destek vermişlerdir.

Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek için kuruldu.

Fransızca Le Pays, Türkçe Hadisat ve Albayrak gazetelerini çıkarttılar.

Erzurum Kongresi'ni düzenlediler.

Vatan savunmasında en etkili olan cemiyetlerden biridir.

Diğer yararlı cemiyetler

Milli Kongre Cemiyeti

Gizli Karakol Cemiyeti

Anadolu Kadınları Müfaaa-i Vatan Cemiyeti