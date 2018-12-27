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Monroe doktrini nedir?

Monroe doktrini nedir? Üniversite sınavına girecek bireyler, 'ye girecekler ve genel kültürünü geliştirmek isteyenler buraya! Monroe Doktrini nedir?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:53
Monroe doktrini nedir?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Monroe Doktrini hakkındaki detayları bilgileri öğrenebilirsiniz. Monroe doktrini nedir? Üniversite sınavına girecek bireyler, KPSS'ye girecekler ve genel kültürünü geliştirmek isteyenler buraya! Monroe Doktrini nedir? Monroe doktrini; basit ifadesiyle "Amarika Amerikalılarındır" düşüncesinden hareketle başlar.

1823 yılında Amerikan Başkanı P. Monroe'nin Kongreye sunduğu bir mesajdan doğmuş bir politika anlayışı ve tutumudur. Bunda hakim olan üç görüş bulunmaktadır.

Karışmazlık-non intervention-isteği: Çünkü o sıralarda Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinde bağımsızlık isyanları olmaktaydı ve Avrupa büyük devletlerinden oluşan Mukaddes İttifak (Sainte Alliance)'ın buralara müdahale ile koloniyalist çıkarlara hizmet için karışması istenmiyordu;

Anti-koloniyalizm görüşü: O sıralarda Alaska'ya sahip bulunan Rusya'nın egemenliğini daha aşağılara doğru genişletmek niyetine-Kaliforniya'ya kadar-karşı çıkılıyordu;

Kabuğuna çekilme (isolation) ilkesi: Sözkonusu mesajda, Amerika'nın Avrupa işleriyle ilgilenmeyeceği ve karışmayacağı ilkesi açıklanıyordu.

Yüzyılımızda ve hatta günümüzde bile zaman zaman Monroe Doktrini sözkonusu edilmekte ve bazı politik çevreler bunun tekrar yürürlüğe konmasını savunmaktadırlar.

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