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önemi ve sonuçları nelerdir?

; 1718 yılında ile ve Venedikliler arasında imzalanmıştır. Gerek üniversite sınavında gerekse 'de Pasarofça Antlaşması ile ilgili sorular gelebilir bunun dışında tarih derslerinde de Pasarofça Antlaşması önemi ve sonuçları nelerdir? sorusu gelebilir.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 17:00
Pasarofça Antlaşması önemi ve sonuçları nelerdir?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Osmanlı Devleti açısından oldukça anlam taşıyan 1718 Pasorofça Antlaşması hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Anlaşma maddelerine göre; Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'nde kaldı. Şimdilerde Sırbistan'ın başkenti olan Belgrat, Banat ve Eflak'ın batısı Avusturya'ya verildi.

Pasarofça Antlaşması sonuçları

Pasarofça Antlaşması sonucu Balkan topraklarında güç dengesi değişti.

Avrupa'nın merkezindeki Osmanlı varlığı tehlikeye girdi.

Belgrat'ın kaybedilmesiyle Avurturya'ya Balkanlar yolu açılmış oldu.

Mora geri alınsa da oldukça önemli bir coğrafi bölge olan Belgrat kaybedildi.

Toprak kazanma isteği ile başlatılan savaş Pasarofça Antlaşması sonucunda toprak kaybıyla sonuçlandı.

Pasarofça Antlaşması önemi nedir?

Pasarofça Antlaşması ile batıda savunma durumuna geçildi. Osmanlı tarafında Avrupa devletlerine karşı alınan üst üste mağlubiyetler Avrupa'nın geçilemeyeceğini gösterdi.

Batının üstünlüğü kabul edildi ve batılılaşma hareketleri başladı. Lale Devri yenilikleri başladı.

Barış süreci kesinlik kazandı.

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Pasarofça Antlaşması önemi ve sonuçları nelerdir?
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