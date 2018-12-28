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'yi ilk tanıyan devlet hangisidir? maddeleri...

; 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın da 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladığını düşünürsek yurdu 'nden temizlemek için var gücüyle çalışan meclis; diplomaside de ilk başarısını ile kazanmıştır. 'yi ilk tanıyan devlet hangisidir? İşte Gümrü Anlaşması maddeleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:19
TBMM'yi ilk tanıyan devlet hangisidir? Gümrü Anlaşması maddeleri...

Osmanlı Devleti; Almanya ile birlikte İtilaf Devletleri'ne karşı savaşırken Yunanistan, İngiltere, Rusya gibi ülkeler de tarih sahnesinden Osmanlı Devleti'ni silmek için var güçleriyle çalışıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Gümrü Anlaşması ile birlikte ilk kez tanınırlığını kazandı.

3 Aralık 1921'de imzalanan Gümrü Anlaşmasıyla; TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu.

Gümrü Anlaşması maddeleri

Kars ve yöresi Türkiye'ye geri verilecek;

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm antlaşmalar kaldırılacak;

Aras Nehri Çıldır Gölüne kadar uzanan hat Doğu sınırı olarak çizilecek,

Sevr antlaşmasını ve Türkiye çıkarlarına uygun olmayan antlaşmaları Ermenistan hükümeti de kabul etmeyecek;

Türkiye'deki Ermenilerle, Ermenistan'daki Müslümanların diğer yurttaşlar gibi eşit haklardan yararlanacak;

İki ülke arasında en erken vakitte diplomatik ilişkiler, telgraf ve telefon ulaşımları kurulacak;

Türk koruyuculuğu altında yerel özerklik verilecek olan İtur ve Nahçıvan illeri kendi kaderlerini kendileri tayin edecekler;

Ermenistan saldırıya uğrar ve yardım isterse, Türkiye ona askeri yardım da bulunacak;

Ermenistan silah ithal etmeyecek;

Her iki taraf birbirinden savaş ödeneği istemeyecek;

Türk ordusu, Ermeni ordusu Antlaşmada saptanan sayıya indirildiği taktirde Ermeni topraklarını boşaltacaktır.

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