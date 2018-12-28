TBMM'yi ilk tanıyan devlet hangisidir? Gümrü Anlaşması maddeleri...

Osmanlı Devleti; Almanya ile birlikte İtilaf Devletleri'ne karşı savaşırken Yunanistan, İngiltere, Rusya gibi ülkeler de tarih sahnesinden Osmanlı Devleti'ni silmek için var güçleriyle çalışıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Gümrü Anlaşması ile birlikte ilk kez tanınırlığını kazandı.
3 Aralık 1921'de imzalanan Gümrü Anlaşmasıyla; TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu.
Gümrü Anlaşması maddeleri
Kars ve yöresi Türkiye'ye geri verilecek;
Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm antlaşmalar kaldırılacak;
Aras Nehri Çıldır Gölüne kadar uzanan hat Doğu sınırı olarak çizilecek,
Sevr antlaşmasını ve Türkiye çıkarlarına uygun olmayan antlaşmaları Ermenistan hükümeti de kabul etmeyecek;
Türkiye'deki Ermenilerle, Ermenistan'daki Müslümanların diğer yurttaşlar gibi eşit haklardan yararlanacak;
İki ülke arasında en erken vakitte diplomatik ilişkiler, telgraf ve telefon ulaşımları kurulacak;
Türk koruyuculuğu altında yerel özerklik verilecek olan İtur ve Nahçıvan illeri kendi kaderlerini kendileri tayin edecekler;
Ermenistan saldırıya uğrar ve yardım isterse, Türkiye ona askeri yardım da bulunacak;
Ermenistan silah ithal etmeyecek;
Her iki taraf birbirinden savaş ödeneği istemeyecek;
Türk ordusu, Ermeni ordusu Antlaşmada saptanan sayıya indirildiği taktirde Ermeni topraklarını boşaltacaktır.