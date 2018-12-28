Topkapı Sarayı'nda gezilecek neler var ve giriş ücreti ne kadar?

Özellikle yurtdışından gelen turistlerin uğrak yeri olan Topkapı Sarayı; oldukça merkezi bir bölgededir. Tarihi yarımada olarak nitelendirilen Sultanahmet'te bulunan Topkapı Sarayı; Ayasofya ile iç içedir. Topkapı Sarayı'nda gezilecek neler var giriş ücreti ne kadar?

TOPKAPI SARAYI TARİHİ

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılmıştır. 1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet; yaptırdığı Topkapı Sarayı ile hem kentin İslami motifine katkıda bulunmuş hem de gelecek nesillere muhteşem bir eser kazandırmıştır.

Topkapı Sarayı'nda 1. Avlu, 2. Avlu, 3. Avlu ve 4. Avlu olmak üzere 4 avlu vardır. Topkapı Sarayı Salı günleri kapalıdır. Ayrıca dini bayramların ilk günlerinde de öğlene kadar kapalıdır.

TOPKAPI SARAYI'NA GİRİŞ ÜCRETİ 60 TL'DİR.

Harem bölümüne giriş, giriş ücretinden farklı olarak 35 liradır. Müze Kart harem bölümünde geçmez.

Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi gerekmektedir.

Topkapı Sarayı Müzesi I. Avlusu'nda yer alan Aya İrini Müzesi 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Bilet Satışı saat 16.00'da sona ermektedir. Bilet fiyatı kişi başı 30 TL'dir.

Topkapı Sarayı'nda gezilecek yerler!

Birinci oda sultan mührü, arife tahtı, sorguç, nadirşah tahtı, abanoz taht, altın taht, altın şamdanlar, miğfer, Topkapı hançeri, kara ağalar taşlığı, saltanat kapısı, Valite Sultan dairesi, Sultan Hamamı, Hünkar Sofrası, altın yol, Destimal Odası

Kutsal Emanetler

Kabe anahtarları, kabe oluğu, şadırvanlı sofra, destimal odası, Hz. Musa'nın asası, Hz. Yahya'nın rölikleri, Hz. Peygamberin ayak izi, Mescid-i Aksa maketi, Arzhane, Hz. Peygamberin sancağı mahfazası, Sakal-ı şerif, Hz. Peygamberin mührü

1. AVLU

AYA İRİNİ , BABÜS SELAM, BAB-I HÜMAYUN

2. AVLU

DİVAN MEYDANI, KUBBEALTI, ADALET KASRI, DIŞ HAZİNE, ZÜLÜFLÜ BALTACILAR OCAĞI,HAS AHIRLAR, BEŞİR AĞA CAMİİ VE HAMAMI, SARAY MUTFAKLARI, BABÜSSAADE, SOHUM KALESİ KİTABESİ

3. AVLU

ENDERUN AVLUSU, ARZ ODASI, 3. AHMED KÜTÜPHANESİ, FATİH KÖŞKÜ, HAZİNE KOĞUŞU, HAS ODA VE KUTSAL EMANETLER DAİRESİ, AĞALAR CAMİİ, KİLERLİ KOĞUŞU, KUŞHANE VE HAREM KAPISI, PADİŞAH PORTRELERİ

4. AVLU

SÜNNET ODASI, REVAN KÖŞKÜ, BAĞDAT KÖŞKÜ, İFTARİYE KAMERİYASI (MEHTAPLIK), SOFA KÖŞKÜ, SOFA CAMİİ, MECİDİYE KÖŞKÜ, HEKİMBAŞI ODASI, ESVAP ODASI