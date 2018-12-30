İstanbul antlaşması kaç yılında olmuştur önemi nedir?

1479 yılında savaşların sona ermesi ile birlikte imzalanan İstanbul antlaşması, tam 16 yıl süren bir savaşı ardından imzalandı. Savaşın kesin kazananı olmazken, karada Osmanlı Devleti denizde ise Venedikliler kazandı olarak sayılmıştır. Yapılan antlaşmada bu şartlar altında düzenlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin henüz o dönemde denizlerde bu kadar güçlü olmamasından dolayı Venediklilere karşı bir üstünlük sağlayamamıştır. Bu savaşın en önemli özelliklerinden biri ise Osmanlı Devleti kuruluş tarihinden itibaren ilk defa bir Hıristiyan devlete imtiyaz bir diğer adıyla ayrıcalık tanımıştır. Diğer kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin bu imtiyazı tanımasının nedeni ise tek gücü deniz ticareti olan Venediklileri imtiyaz vererek Hıristiyan birliğinden uzaklaştırmak amacıdır.

İşte İstanbul Antlaşması maddeleri;

1. Venedik savaş sırasında aldığı tüm toprakları iade edecek,

2. Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlı Devleti'ne kalacak,

3. Venedik her yıl 10.000 düka altın vergi ödeyecek,

4. Venedik, İstanbul'da Balyos denilen bir elçi bulundurabilecek. Elçiler kendi halkının davalarına bakabilecek,

5. Venedik bayrağı çeken gemilere Osmanlı limanlarında ticaret izni verilecek.

1463 yılında başlayan savaş Osmanlı Devleti'nin o dönemde denizlerde tam gücüne ulaşamaması nedeniyle uzamıştır. Karada her zamanki gibi başarılı olan Osmanlı ordusu denize gelince Venediklilere üstünlük sağlayamamıştır.