Waterloo Savaşı hangi tarihte oldu önemi nedir?

Üzerinden 2 asır geçmesine rağmen hala günümüz dünyasını etkileyebilen ve etkisini sürdüren savaşlar arasındadır Waterloo savaşı, aynı zamanda Fransa İmparatoru Napoleon Bonapart'ın son savaşıdır. 18 Haziran 1815 yılında gerçekleşen bu savaş Fransız ordusu ile Prusya-İngiliz ittifakı arasında yapılmıştır. Bu savaşın bir diğer önemli özelliği ise 1. Dünya savaşı öncesi yapılan son kesin sonuçlu ve büyük savaştır.

Savaşın gelişimi: Fransa İmparatoru Napolyon ve efsane ordusu etrafa korku salıyor ve savaş kaybetmiyordu. Önüne çıkan herkesi deviren ordu, istediği her yeri alarak adeta tarih yazıyordu. Ancak Fransa'nın Rusya'nın iklim şartlarını hesaba katmadan savaşa girişmesi ağır bir yara almasına sebep oldu. Bunun ardından Napolyon ordusunun büyük bir kısmını kaybetmiş oldu. Yine halk tarafından ağır basan vergiler de isyana neden olmuş ve Napolyon'a karşı darbe girişimi yapılmıştır. Ancak bu darbe girişimi bastırılmıştır. Bu döneme Leipzig Muharebesi yaşanmış ve Napolyon burada koalisyon güçleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. Ardından sürgünü yollanan Napolyon, sürgünden kaçmayı başararak ülkeye geri dönmüş ve halkın güvenini kazanarak ikinci kez tahta çıkmaya başarmıştır. Ancak güçsüz Napolyon'un yeniden güçlenmesini istemeyen koalisyon güçleri bir kez daha savaş başlatmışlardır. Her ne kadar bu dönemde yeni bir savaşa girmek istemeyen Napolyon, yine de savaşa mecbur bırakılmış ve hezimete uğramıştır.

Savaşın sonuçları: Savaşı kaybetmesi ile birlikte Napolyon yeniden sürgüne gönderildi ve 5 Mayıs 1821'de öldü. Birçok kişiye göre tarihin seyrini değiştiren bu savaş, eğer ki Napolyon'un zaferi ile sonuçlansaydı dünya şuanda çok farklı bir konumda olabilirdi görüşü hakim. Yine Napolyon ve yenilmez ordusunun bu savaşı nasıl kaybettiği hala günümüzde bile tartışma konusu olmaktadır.