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Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Haçlı seferleri, Avrupalıların din adamlarının öncülüğünde bir araya gelerek Hristiyanlarca kutsal sayılan şehirleri almak için düzenlenen seferlere denir. 1096 ve 1270 yılları arasında 8 düzenlenmiştir. Haçlı seferlerinin nedenleri günümüzde özellikle öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Tarih derslerinin konularından bir tanesi olan Haçlı seferlerinin nedenleri buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 16:55
Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

1096 ve 1270 yılları arasında 8 Haçlı seferi düzenlenmiştir. Tarih derslerinde anlatılan konular arasında yer alan Haçlı seferlerinin nedenleri, öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. Haçlı seferlerinin ekonomik, siyasi, dini ve sosyal nedenleri arasında yer alan maddeleri burada bulabilirsiniz.

  1. Haçlı seferlerinin ekonomik nedenleri

a) Fakir Avrupalıların, İslam ülkelerinin zenginliklerini elde etme düşüncesi.

b) Türk ve İslam devletlerinin elinde bulunan önemli ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi.

c) Avrupa da baş gösteren işsizlik sorunu.

d) Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi İpek ve Baharat Yolu'nun Müslümanların eline geçmesi.

e) Hıristiyanların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

  1. Haçlı seferlerinin siyasal sebepleri

a) Türklerin Anadolu'daki ilerlemeleri.

b) Bizans'ın, Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi.

c) Avrupa da, macera arayan bir sınıfın ortaya çıkması.

3- Haçlı seferlerinin dini sebepleri

a) Müslümanların elinde bulunan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi önemli şehirlerin Hristiyanlar tarafından alınmak istenmesi.

b) Kluni (Cluny) tarikatının faaliyetleri.

c) Papa ve din adamlarının Hıristiyanları Müslümanlara karşı doldurması.

d) Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

4- Haçlı seferlerinin sosyal nedenleri

Hristiyan şövalyelerin şan ve şöhret isteği içerisinde olması.

HAÇLI SEFELERİ VE TARİHLERİ

I. Haçlı Seferi (1096–1099)

II. Haçlı Seferi (1147–1149)

III. Haçlı Seferi (1189–1192)

IV. Haçlı Seferi (1202–1204)

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Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?
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