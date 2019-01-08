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2019 tarihleri açıklandı

Kışın en çok hissedildiği bu günlerde ihtiyacımız olan yazdan gelecek güzel bir haberdi ve o haber 'nden geldi! Yaz planlarını şimdiden yapmak isteyenler için festival bu yıl 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde üçüncü kez gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:45
2019 Bozcaada caz festivali tarihleri açıklandı

Bozcaada Caz Festivali bu sene yeniden Bozcaada'da müziğe ve sanata dair pek çok şeyle karşılaşılacak bir festival deneyimi yaşatacak. Açık hava enerjisiyle caz ve doğaçlama müziğini buluşturan Bozcaada Caz Festivali, ilk iki senesinde gördüğü ilginin heyecanıyla üçüncü yılına hazırlanıyor.

Bugüne kadar, cazın ustalarını, genç yetenekleri, farklı disiplinlerden müzisyenleri aynı sahnede gördüğümüz ve festival için hazırlanan özel projelerle tanıştığımız Bozcaada Caz Festivali'nin, caz ve doğaçlama müziğini çevreleyerek farklı türleri de kapsayan 2019 programı yakında açıklanacak.

Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası haline gelen Bozcaada Caz Festivali ruhuyla Bozcaada'yı yeniden sarmaya hazırlanıyor.

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2019 Bozcaada caz festivali tarihleri açıklandı
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