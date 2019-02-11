En eski el yazması Kur’an sergileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Çin'dekien eski el yazması Kuran-ı Kerim, Çinghay eyaletinde ilk kez sergilenmeye başlandı. Geçen aydan itibaren halka tanıtılan bin 100 ila bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen eser, dünyadaki en eski üç el yazması Kur'an'dan biri olarak kabul ediliyor. 30 bölümden oluşan 867 sayfalık el yazması Kuran-ı Kerim, kalın iki kapağıyla birlikte 12 kilo 72 gram ağırlığında. Gergedan derisi kaplama ve renkli desenler içeren el yazması eser, 2009'da Ulusal Nadir Eski Kitaplar Kataloğu'na eklenmişti. Kur'an, 2017'de yerli uzmanlar tarafından restore edilmişti.