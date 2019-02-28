Kafkaesk  Zamanlar raflarda

Popüler kültüre teslim olma halinden sıkıldınız mı? Kendi evreninizi keşif yolculuğu başlıyor. Uğur Gündüz yazdı: Kafkaesk Zamanlar...Bu kitapta; geçmiş, günümüz ve gelecek arasında yaşadığımız gelgitler içinde bazı sorulara cevaplar arandığına tanık olabiliriz. Pal Sokağı'nın fakir ama onurlu çocuklarının kentsel dönüşüme neden karşı olduğu, seksenli yıllardaki Beyaz Gölge dizisini izleyen çocukların basketbol oynama arzusunun sebeplerini, Chuck Norris, Karl Marx ve popüler kültür bağlamındaki toplumsal hiyeroglif ilişkisinin nasıl kesiştiği, Süpermen ve süper kahraman ideolojisinin hayatlarımıza etkisini, yerli ve milli çizgi roman kahramanımız Abdülcanbaz'ı tanımanın ve anlamanın önemini, bir dönem bilgisayar oyunlarına neden kısaca Atari denildiğini, Kafka ve eserlerinde anlattığı yabancılaşma duygusunun tedirgin edici kehanetlerini, sosyal medyada maruz kaldığımız etki ve manipülasyonların popüler kültürün etki sondajıyla harmanlanarak zihinlerimize neleri yerleştirdiği, George Orwell'in 1984 romanının aslında 1949 yılında yazıldığı ve 'Büyük Birader'in bugün bizi gerçekten gözetlediği gerçeği gibi bir dizi başlıklar silsilesiyle geçmişten günümüze uzanan bir popüler kültür yolculuğunun bu çalışmada ele alındığına tanık olabilir ve yaşadığımız zamanın ruhuna tıpatıp uygun düşen Kafkaesk Zamanlar tanımlamasının aslında ne demek olduğunu bu kitapta verilen cevaplarla anlamaya çalışabiliriz belki de…

Kitabın arka kapak yazısından…

Popüler kültüre teslim olduğumuz, tüm entelektüel birikimleri ve saygınlık gerektiren birçok "bilme" alanını popüler kültürün oyun ve oyuncularına teslim ettiğimiz günler yaşıyoruz.

Kafkaesk kavramı, Kafka'nın romanlarında çizdiği, bildik dünyadan kopuş ve yeni ama gerçek olmayan bir gerçeklik yaratıp bunu kabullenme hâlini ifade ediyor ve popüler kültür de tam olarak buraya çekiyor bizi.

Popüler kültür kendisine has bir gerçeklik alanı yaratarak kitlelerin zihninde sanal bir evren kuruyor ve her birimiz kendimizi bu evrenin içinde buluyoruz.

Anlamlandırmakta zorlandığımız birçok bilgi parçasını, insanların davranışlarındaki gerçek dışılığı ve dünyamızı kuşatan bu sarsıcı alışkanlık değişimlerini bir arada değerlendiren Uğur Gündüz, Kafkaesk Zamanlar'da, kültürümüzü bugüne getiren sağlam bir mozaiğin peşinden gidiyor; gerçeğin, algıladığımız dünyanın dışında ama hemen gözümüzün önünde olduğunu görmemize yardım ediyor; birbirinden farklı gibi duran birçok alanı yukarıdan bir bakışla, bütünlükçü görmemizi sağlayan bölümleriyle, iletişim ile gerçek algısı arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışıyor.

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