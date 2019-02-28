Peygamber'in Dahi Torunu: Şerif Muhiddin Targan raflarda

Çalışmanın yazarı Doç. Dr. Bilen Işıktaş'a göre, 19. yüzyılda Osmanlı toplumunu da etkisi altına alan modernleşme sürecinde Targan'ın müziksel formları başka bir biçime dönüştürmesi, bireysellik vurgusuyla yeni teknikler ortaya çıkarması, böylece müziğin "malzeme"sini sürekli olarak değiştirmesi onu tarihsel ve estetik bağlamda "ilerici" ve bu anlamda bir "reformist" yapmaktadır.



TANBURî CEMİL BEY'DEN SONRA EN ÖNEMLİ VİRTÜOZ

20. yüzyıl, ritmin hızlandığı, eskinin yeni anlam ve yorumlarla yer değiştirdiği bir zaman dilimine işaret eder. İşte Targan, böylesine farklılaşan tarihsel bir anda çevresini saran Şark'ın büyülü esrarı içinde gelişen özgün iklimini, Garb'ın teknik becerileriyle birleştirerek, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren sanatsal yaratıcılık dürtüsüyle günümüze ulaşan eserlerini ortaya koyabilmiş bir dâhidir. Musıki tarihimizde Tanburî Cemil Bey'den sonra en önemli virtüoz olarak bilinen Şerif Muhiddin Targan, ud'un kısıtlı imkânlarına rağmen ses sahasını genişletmiş, büyük bir ustalıkla çalgının yeni bir kimliğe kavuşmasını sağlamıştır.

BELGELER İLK KEZ YAYINLANIYOR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarının çıkardığı kitapta, Targan'ın kendi el yazısı ile yazılmış eserlerinin yanısıra çoğu belge ve görsel kaynak da ilk kez yayınlanıyor. "Şerif Muhiddin Targan'ın kariyerini ve icra üslubunu yakından inceleyen Dr. Bilen Işıktaş, virtüozluğu Osmanlı/Türk kültürü ve Avrupa kültürleri arasındaki soya dayalı sınırları inandırıcı biçimde aşan, dönüştürücü bir temsilci olarak ele alıyor. Işıktaş'ın geniş bir çerçeveyle sunduğu anlatım müzikolojinin yanısıra tarihsel, sosyolojik ve siyasi bakış açılarını da benimseyerek yalnızca Osmanlı/Türk tarihindeki bir geçiş dönemine değil, Doğu ve Batı arasında geçişin yaşandığı alana odaklanıyor.

BİYOGRAFİNİN ÖTESİNDE KÜLTÜR TARİHİNİ ARALIYOR

Şerif Muhiddin hem Türkiye, hem de New York ve Irak'ta yaşamış ve çalışmış bir sanatçı. Performans çalışmaları disiplinine son derece eşsiz bir perspektif getiren bu inceleme, biyografik ayrıntıların ötesine geçerek kültür tarihine ilişkin derin meselelere de kapı aralıyor.

KİTAP İÇİN NE DEDİLER?

Mutlaka okunması gereken bir eser." Prof. Dr. Jim Samson Royal Holloway, Londra Üniversitesi



"Şerif Muhiddin, renkler ve sesler için yaşıyordu. Âdeta güzel sesleri duymak, güzel renkleri seyretmek için dünyaya gelmiş, onlara gönül vermişti." Safiye Ayla Targan.

"Viyolonsel ile ud'u, Şark ile Garb'ı aynı sahne üzerinde, âdet hilafına, kavgasız gürültüsüz birleştiren sanatkâr." Mesud Cemil

"Şerif Muhiddin, milletlerarası ölçüden yalnız "büyük" değil, "erişilmez" derecesini de almış bir artisttir." Gaspar Cassado İspanyol Viyolonsel Virtüozu.



"Şerif Muhiddin'in icrasında müthiş bir polifoni mevcut yani hiçbir hat öbür hatla karışmaz çünkü onun notalarının her birinin kendi hayatı ve rengi var." İdil Biret.

"Gerçek sanatkâr mertebesine ne kadar güç ve ne büyük sabırla erişilebileceğinin örneğini vermiş olan dâhi virtüoz, kendi zamanına kadar akıllardan dahi geçmeyen bir ud tekniğine ulaştığı zaman yaşı sadece on dörttü." Cinuçen Tanrıkorur.