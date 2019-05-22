Ortaylı’nın Atatürk kitabı Arapçaya çevrildi

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Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve Arap coğrafyasının en büyük dağıtım ağına sahip yayınevlerinden biri olan Arab Scientific Publishers tarafından çevrilip basılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Ortaylı'nın Atatürk kitabı, "İmparatorluğu dirilten nesil olan 1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni" ile başlıyor. Kitabın devamında Atatürk'ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, 2.Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları anlatılıyor.Bunun yanında Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de yaşananlar, Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal'in savaş taktikleri de kitapta yer alıyor. İlber Ortaylı'nın 70 yaşında yazdığı bu kitap, yazarın ilk biyografisi olarak tarihe geçti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetine bağlı resmi kurumlardan biri olan Abu Dabi Kültür ve Turizm İdaresi, İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango'nun "Atatürk- Modern Türkiye'nin kurucusu" kitabının Arapçaya çevrilmesini sağladı.