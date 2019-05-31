Arka arkaya nasıl yazılır? Arkaarkaya bitişik mi, ayrı mı? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. Arka arkaya nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, TDK'ye göre arka arkaya nasıl yazılır? Arka arkaya birleşik mi, ayrı mı yazılır?

ARKA ARKAYA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'arka arkaya' ayrı olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Arka arkaya gelen galibiyetler ile kümede kalmayı başardı.

Arka arkaya yaptığım devamsızlıklar nedeniyle öğretmen velimi çağırdı.

Bu ara arka arkaya sorunlar yaşıyorum.