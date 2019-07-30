Pisuar nasıl yazılır? TDK’ye göre pisvar mı, pisuar mı?

Günlük yaşantımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalırız. Genellikle birleşik ya da ayrı olarak yazılan kelimeler birçok kişinin kafasını karıştırabilir. Bu gibi durumlarda ise soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alırız. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'pisuar' kelimesidir. Peki, doğru yazımı pisuar mı, pisuvar mı? Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz.

PİSUAR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'pisuar' olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

PİSUAR BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Pisuar tadilata girdiği için bir süre kullanamayacak.

Okulun pisuarları oldukça pislendiği için geniş bir temizlik talebinde bulunduk.