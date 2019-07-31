Taahhüt nasıl yazılır? Tahüt mü Taahhüt mü ? (TDK)

Taahhüt sözcüğü genellikle yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesi üzerinden sık sık bu kelime ile ilgili sorgulamalar yapılır. Bu sözcüğü cümle içerisinde kullanacak olanlar yazım yanlışı yapmamak için 'Taahhüt nasıl yazılır' sorusunun cevabını araştırmaktadır. En sık görülen hatalardan birisi olan ve yanlış yazılan bu kelime ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sözcüğün doğru yazımı ve örnek cümlelerde kullanımı hemen aşağıda bulabilirsiniz.

TAAHHÜT NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre taahhüt sözcüğü birleşik ve iki a iki e ile yazılmaktadır. Günümüzde en sık karşılaştığımız yazım yanlışlarından bir tanesi olarak bilinir.

ÖRNEKLER

Bu inşaatın bütün işlerini yapmayı taahhüt ediyorum.