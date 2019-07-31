Zarafet nasıl yazılır? Zerafet mi, zarafet mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''zarafet nasıl yazılır'' sorusu da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, zarafet nasıl yazılır?

ZARAFET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''zarafet'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Ne kadar zarafet göstererek uğraşmıştık oysa ki…