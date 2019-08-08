Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > 700 yıllık Osmanlı köyünde macun kültürünü yaşatıyor

700 yıllık köyünde kültürünü yaşatıyor

'da yaşayan Muhammet Yeşilbaş, bir zamanlar maniler söylenip sokak sokak gezilerek satılan ve şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş sokak macunu geleneğini, 700 yıllık köyü olan 'ta sürdürüyor.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 16:12
700 yıllık Osmanlı köyünde macun kültürünü yaşatıyor

'nın UNESCO mirası 700 yıllık tarihi köyünde yaşayan Muhammet Yeşilbaş, döneminden itibaren sokaklarda popüler olan fakat son zamanlarda unutulmaya başlanmış olan sokak macunu satıyor. Bu geleneği devam ettiren Yeşilbaş'ı gören yerli ve yabancı turistler ise macuna ilgi gösteriyor.

'ın Osmanlı köyü olması sebebiyle hanedan kıyafetleri ile mizansel küçük oyunlarla tezgahının başında oyunlar yapan Yeşilbaş, müşterilerini eğlendirerek satış yapıyor.

Tezgahının insanların çok fazla ilgisini çektiğini belirten Yeşilbaş, "Osmanlı köyü olması sebebiyle bu işle uğraşıyorum. Osmanlı macunu 400 yıllık bir geçmişi olan, Osmanlı padişahlarının ilaç anlamında yaptırdığı, ramazan şenliklerinde nostaljik olarak sunulmaya başlandığı bir yiyecek. Biz de burada Osmanlı macununun olmasını düşündük. İnsanlar ilgi alaka gösteriyor. Gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
700 yıllık Osmanlı köyünde macun kültürünü yaşatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN