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’un en genç açıkhava sahnesi  Eylül’de de çok sıcak geçecek!

’un en genç açık hava sahnesi , Eylül ayındaki konserlerinde Edis, , Teoman, , MFÖ, ve ’ı ağırlayacak.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:11
İstanbul’un en genç açıkhava sahnesi Vadi Açıkhava Eylül’de de çok sıcak geçecek!

Uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edilen Vadi Açıkhava, İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı ve Kuruçeşme Arena gibi kendine has ruhuyla dikkat çekiyor.

Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile sonbaharı da müthiş bir dizi konserle karşılayacak.

Orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturan İstanbul'un en genç açık hava sahnesindeki konserler uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

6 Eylül'de Edis ile başlayacak "U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri" Sibel Can, Teoman, Ferhat Göçer, MFÖ, Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar) ile devam edecek.

27 Eylül'de Funda Arar konseri ile final yapacak.

?İŞTE TAM LİSTE:

6 Eylül Cuma: Edis

7 Eylül Cumartesi: Sibel Can
13 Eylül Cuma: Teoman
20 Eylül Cuma: Ferhat Göçer
21 Eylül Cumartesi: MFÖ
22 Eylül Pazar: Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar)
27 Eylül Cuma: Funda Arar

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İstanbul’un en genç açıkhava sahnesi Vadi Açıkhava Eylül’de de çok sıcak geçecek!
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