Alın teri nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı alınteri mi alın teri mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının alınteri olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı alın teri olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de alın teri kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Emek ve alın teri o kadar değerlidir ki onu satın alacak para birimi yoktur.

YANLIŞ ÖRNEK: Senden çok şey istemiyorum alınterimin karşılığını ver yeter.

DOĞRU ÖRNEK: Alın teri en kutsal değerler arasında yer alır.

YANLIŞ ÖRNEK: Çok çalıştım ve bu evi alınterimle aldım, şimdi de hep şükrediyorum.