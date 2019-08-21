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? 'ya göre doğru yazımı konservatuar mı konservatuar mı?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu aşamada ? 'ya göre konservatuar mı konservatuvar mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte konservatuvar kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 17:19
Konservatuvar nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı konservatuar mı konservatuar mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının konservatuar olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı konservatuvar olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de konservatuvar kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Konservatuvar eğitimi alan sanatçının canlı performansını izlemek büyük keyif.

YANLIŞ ÖRNEK: En büyük hedefi konservatuar öğrencisi olmaktı, sonunda başardı.

DOĞRU ÖRNEK: Devlet konservatuvarını bitirdi, sonunda başarılı bir sanatçı adayı olarak mezun oldu.

YANLIŞ ÖRNEK: Yurt dışında konservatuar araştırıyor, sanırım eğitim hayatını Fransa'da sürdürecek.

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Konservatuvar nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı konservatuar mı konservatuar mı?
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