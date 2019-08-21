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? TDK'ya göre doğru yazımı müracat mı müracaat mı?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu aşamada ? TDK'ya göre müracat mı müracaat mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte müracaat kelimesinin doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 17:20
Müracaat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı müracat mı müracaat mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının müracat olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı müracaat olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de müracaat kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Müracaat için üst kata çıkmanız gerekiyor, burada işleminizi yapamıyoruz.

YANLIŞ ÖRNEK: Ehliyet almak için müracat yaptım umuyorum daha sonra araba da alırım.

DOĞRU ÖRNEK: Pasaport işlemleri için hangi devlet dairesine müracaat edeceğimi bilmiyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Vize işlemleri için müracat konusunda soru işaretlerim var; belki de hiç başvurmam.

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Müracaat nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı müracat mı müracaat mı?
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