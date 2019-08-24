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nasıl yazılır? Ceryan mı, cereyan mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı cereyan mı, ceryan mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:36
Cereyan nasıl yazılır? Ceryan mı, cereyan mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''cereyan '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler cereyan nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı cereyan mı, ceryan mı?

CEREYAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''cereyan '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Tüm gün cereyanda kaldığı için hasta oldu.

Cereyan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Cereyan nasıl yazılır? Ceryan mı, cereyan mı? TDK
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