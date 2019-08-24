Cereyan nasıl yazılır? Ceryan mı, cereyan mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''cereyan '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler cereyan nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı cereyan mı, ceryan mı?

CEREYAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''cereyan '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Tüm gün cereyanda kaldığı için hasta oldu.

Cereyan çarpması sonucu hayatını kaybetti.